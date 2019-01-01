вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині мотоцикл влетів у паркан: є постраждалі

На Волині мотоцикл влетів у паркан: є постраждалі
У Старовижівському районі мотоцикліст врізався у паркан.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

У четвер, 15 серпня, на автодорозі Сераховичі-Бучинь Старовижівськго району мотоцикл «Moto-Leader» врізався у дерев’яну огорожу. Водія та пасажира транспортного засобу госпіталізували.

За кермом мотоциклу перебував 23-річний житель Старовижівського району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості та врізався у дерев’яну огорожу.

Внаслідок автопригоди водій та пассажирка транспортного засобу, 17-річна жителька цього ж району, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У мера Луцька може з’явитися новий заступник
Сьогодні, 12:03
На Волині мотоцикл влетів у паркан: є постраждалі
Сьогодні, 11:58
Затримали волинянина, який незаконно продавав вогнепальну зброю
Сьогодні, 11:55
На Волині тимчасово відкриють пункт пропуску до Польщі
Сьогодні, 11:52
Біля луцької школи, де збили хлопчика, хочуть встановити «лежачі поліцейські»
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
На Волині в аварії загинув 24-річний хлопець На Волині в аварії загинув 24-річний хлопець
12 серпень, 11:05
Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО
12 серпень, 08:33
На Волині джип злетів у кювет: водій загинув на місці. ФОТО На Волині джип злетів у кювет: водій загинув на місці. ФОТО
08 серпень, 10:11
У Ковелі зіткнулись Таврія та BMW: постраждав чоловік У Ковелі зіткнулись Таврія та BMW: постраждав чоловік
07 серпень, 10:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У мера Луцька може з’явитися новий заступник
Сьогодні, 12:03
 0
На Волині мотоцикл влетів у паркан: є постраждалі
Сьогодні, 11:58
 0
Затримали волинянина, який незаконно продавав вогнепальну зброю
Сьогодні, 11:55
 0
На Волині тимчасово відкриють пункт пропуску до Польщі
Сьогодні, 11:52
 0
Біля луцької школи, де збили хлопчика, хочуть встановити «лежачі поліцейські»
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿