На Волині мотоцикл влетів у паркан: є постраждалі





Про це повідомили у



У четвер, 15 серпня, на автодорозі Сераховичі-Бучинь Старовижівськго району мотоцикл «Moto-Leader» врізався у дерев’яну огорожу. Водія та пасажира транспортного засобу госпіталізували.



За кермом мотоциклу перебував 23-річний житель Старовижівського району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості та врізався у дерев’яну огорожу.



Внаслідок автопригоди водій та пассажирка транспортного засобу, 17-річна жителька цього ж району, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старовижівському районі мотоцикліст врізався у паркан.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.У четвер, 15 серпня, на автодорозі Сераховичі-Бучинь Старовижівськго району мотоцикл «Moto-Leader» врізався у дерев’яну огорожу. Водія та пасажира транспортного засобу госпіталізували.За кермом мотоциклу перебував 23-річний житель Старовижівського району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості та врізався у дерев’яну огорожу.Внаслідок автопригоди водій та пассажирка транспортного засобу, 17-річна жителька цього ж району, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували.За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію