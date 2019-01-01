Субсидії видаватимуть по-новому: що чекає на українців у опалювальний сезон





Напередодні опалювального сезону мільйони сімей звертаються до органів соцзахисту по комунальну знижку, - пише



У кого можуть забрати субсидію



Монетизація (виплата грошима) субсидій вже відбулася і триватиме і після жовтня. Якщо була заборгованість і її вчасно не погасили, субсидію почнуть виплачувати тільки після реструктуризації боргу або його погашення у безготівковій формі, пояснив під час години запитань до уряду міністр соцполітики Андрій Рева. Тобто гроші на оплату комуналки давати не будуть, субсидію відразу заберуть від витраченої суми і вкажуть у платіжках.



Паралельно працюватимуть дві форми виплат:



безготівкова (найперше для боржників): їхню субсидію віддаватимуть відразу постачальникам комунальних послуг;



готівкова (для всіх інших): вони отримуватимуть гроші і самі платитимуть за комуналку.



Щоб отримати субсидію, за адресою реєстрації треба звернутися до місцевого органу соцзахисту із заявою та декларацією. І що цікаво, якщо збрехати в документах, "зайву" субсидію доведеться повернути до бюджету. Наприклад, якщо ви зробили покупку на суму від 50 тис. грн (а це причина для відмови), але не вказали її в декларації, вам можуть дати знижку. Але як щойно вас дійдуть руки Мінфіну, ваші дані перевірять, помітять покупку – доведеться відповісти за обман.



Хто не отримує субсидію:



- є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;



- машина віком до 5 років;



- зробили покупку на суму від 50 тис. грн;



- Останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.



У документі зазначено, що повернути субсидію треба добровільно. А якщо цього не станеться, то через суд. Щоправда, стягнути гроші за допомогою суду вкрай складно. Виконавча служба працює неефективно, відсоток виконаних рішень суду невисокий. Тому в гіршому випадку суд зобов'яже виплачувати частину зарплати або виконавець спробує потрапити до квартири і за рахунок "зайвої" субсидії заарештувати і продати на аукціоні майно.



Ще один варіант, за якого доведеться повернути вже виділені гроші – якщо ви отримували безготівкову субсидію і не використовували її повністю. "Після закінчення опалювального (неопалювального) сезону невикористана сума житлової субсидії, яка надавалася не в грошовій формі, повертається керуючим, об'єднанням, виконавцем комунальних послуг до державного бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку", – йдеться у постанові Кабміну.



Що змінили і як порахують розмір субсидії



Кілька днів тому Кабінет міністрів ухвалив рішення дозволити отримувати знижку не тільки через Ощадбанк, а й через інші банки. Такий швидше технічний шанс дозволить порушити наявну монополію. Наприклад, бюджет на субсидії становить близько 50-55 млрд грн. Комісія банку – 0,7%. Якщо за допомогою "Ощад" перевести українцям 30 млрд грн, то державна установа отримає 210 млн.



Очікується, що йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії для українців. До цього переліку входять 38 фінустанов.



У кожній конкретній сім'ї розмір знижки відрізняється. При цьому всім компенсують частину вартості комунальних послуг у межах нормативу (залежить від площі, кількості людей). І чим багатша субсидіант, тим менша ця "частина". Отже, формула розрахунку субсидій не змінювалася і, як заявляють у Кабміні, залишиться в такому вигляді і в майбутньому. Сукупний дохід сім'ї ділять на кількість людей. Потім отриману суму ділять на 2, на прожитковий мінімум і множать на 15%.





Наприклад, якщо сім'я з трьох осіб має сукупний дохід у 10 тис. грн, розмір її субсидії порахують так: 3333 х 15% / (2 х 1853). В результаті отримаємо 0,134. Цю цифру необхідно помножити на сукупний дохід сім'ї. 10 000 х 0,134 = 1349 грн. Таким чином, сім'я сама може платити за комуналку 1349 грн. Якщо у платіжках приходить сума більше, то все інше покриє держава. Припустимо, що в сумі комуналка для такої сім'ї коштує межах соціальних нормативів рівно 2500 грн. 1349 грн повинні заплатити самі, а решту 1151 грн виділять з бюджету.



Але при цьому, якщо витратити менше за норматив і, наприклад, загальна сума в платіжках складе вже 2200 грн, з бюджету прийдуть все ті самі 1151 грн. А сім'я зможе замість 1349 грн витратити всього 1049 грн (2200 – 1151).



70% субсидіантів – пенсіонери. Наприклад, якщо пенсіонерка живе сама, отримує мінімальну пенсію 1497 грн, щомісяця вона має віддавати за комуналку 90 грн. І якщо витратити менше нормативу, за комуналку можна буде зовсім не платити – всю суму покриє субсидія.



Як порушують субсидіанти



Щоб обійти правила призначення субсидій та інших виплат, українці відмовляються від офіційного працевлаштування, розлучаються і навіть згідно із законом позбуваються своїх дітей. Як розповів OBOZREVATEL житель Дніпра Юрій вийшов на пенсію в 40 років, до цього працюючи у правоохоронних органах, а зараз вибирає тільки неофіційну роботу. Мовляв, так "краще підвищують пенсію і більше платять" і є можливість отримувати субсидію. Щоправда, норму про утриманні частини пенсії з тих, хто працює вже скасували, однак Юрій все ще боїться втратити допомогу від держави.



Є й більш критичні ситуації. Так, суддя Дубенського районного суду Рівненської області Олександра Жуковська на своїй сторінці у Facebook написала, що з 250 справ із розлучення, які вона розглядала, також були і ті, хто розриває шлюб заради комунальної знижки. Самі вони не визнають реальної причини розлучення, але при цьому у них "очі опущені, плечі підняті, червоніють і заламують руки, сидять поруч на одній лавці".



"Ніхто в суді не визнає, що це фіктивне розірвання шлюбу... Але ти відчуваєш ... Розлучаються з певних причин: меркантильних. Ганебна для нашої країни підстава: не дають субсидію", – пише суддя.

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Тобто гроші на оплату комуналки давати не будуть, субсидію відразу заберуть від витраченої суми і вкажуть у платіжках.Паралельно працюватимуть дві форми виплат:безготівкова (найперше для боржників): їхню субсидію віддаватимуть відразу постачальникам комунальних послуг;готівкова (для всіх інших): вони отримуватимуть гроші і самі платитимуть за комуналку.Щоб отримати субсидію, за адресою реєстрації треба звернутися до місцевого органу соцзахисту із заявою та декларацією. І що цікаво, якщо збрехати в документах, "зайву" субсидію доведеться повернути до бюджету. Наприклад, якщо ви зробили покупку на суму від 50 тис. грн (а це причина для відмови), але не вказали її в декларації, вам можуть дати знижку. Але як щойно вас дійдуть руки Мінфіну, ваші дані перевірять, помітять покупку – доведеться відповісти за обман.- є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;- машина віком до 5 років;- зробили покупку на суму від 50 тис. грн;- Останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.У документі зазначено, що повернути субсидію треба добровільно. А якщо цього не станеться, то через суд. Щоправда, стягнути гроші за допомогою суду вкрай складно. Виконавча служба працює неефективно, відсоток виконаних рішень суду невисокий. Тому в гіршому випадку суд зобов'яже виплачувати частину зарплати або виконавець спробує потрапити до квартири і за рахунок "зайвої" субсидії заарештувати і продати на аукціоні майно.Ще один варіант, за якого доведеться повернути вже виділені гроші – якщо ви отримували безготівкову субсидію і не використовували її повністю. "Після закінчення опалювального (неопалювального) сезону невикористана сума житлової субсидії, яка надавалася не в грошовій формі, повертається керуючим, об'єднанням, виконавцем комунальних послуг до державного бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку", – йдеться у постанові Кабміну.Кілька днів тому Кабінет міністрів ухвалив рішення дозволити отримувати знижку не тільки через Ощадбанк, а й через інші банки. Такий швидше технічний шанс дозволить порушити наявну монополію. Наприклад, бюджет на субсидії становить близько 50-55 млрд грн. Комісія банку – 0,7%. Якщо за допомогою "Ощад" перевести українцям 30 млрд грн, то державна установа отримає 210 млн.Очікується, що йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії для українців. До цього переліку входять 38 фінустанов.У кожній конкретній сім'ї розмір знижки відрізняється. При цьому всім компенсують частину вартості комунальних послуг у межах нормативу (залежить від площі, кількості людей). І чим багатша субсидіант, тим менша ця "частина". Отже, формула розрахунку субсидій не змінювалася і, як заявляють у Кабміні, залишиться в такому вигляді і в майбутньому. Сукупний дохід сім'ї ділять на кількість людей. Потім отриману суму ділять на 2, на прожитковий мінімум і множать на 15%.Наприклад, якщо сім'я з трьох осіб має сукупний дохід у 10 тис. грн, розмір її субсидії порахують так: 3333 х 15% / (2 х 1853). В результаті отримаємо 0,134. Цю цифру необхідно помножити на сукупний дохід сім'ї. 10 000 х 0,134 = 1349 грн. Таким чином, сім'я сама може платити за комуналку 1349 грн. Якщо у платіжках приходить сума більше, то все інше покриє держава. Припустимо, що в сумі комуналка для такої сім'ї коштує межах соціальних нормативів рівно 2500 грн. 1349 грн повинні заплатити самі, а решту 1151 грн виділять з бюджету.Але при цьому, якщо витратити менше за норматив і, наприклад, загальна сума в платіжках складе вже 2200 грн, з бюджету прийдуть все ті самі 1151 грн. А сім'я зможе замість 1349 грн витратити всього 1049 грн (2200 – 1151).70% субсидіантів – пенсіонери. Наприклад, якщо пенсіонерка живе сама, отримує мінімальну пенсію 1497 грн, щомісяця вона має віддавати за комуналку 90 грн. І якщо витратити менше нормативу, за комуналку можна буде зовсім не платити – всю суму покриє субсидія.Щоб обійти правила призначення субсидій та інших виплат, українці відмовляються від офіційного працевлаштування, розлучаються і навіть згідно із законом позбуваються своїх дітей. Як розповів OBOZREVATEL житель Дніпра Юрій вийшов на пенсію в 40 років, до цього працюючи у правоохоронних органах, а зараз вибирає тільки неофіційну роботу. Мовляв, так "краще підвищують пенсію і більше платять" і є можливість отримувати субсидію. Щоправда, норму про утриманні частини пенсії з тих, хто працює вже скасували, однак Юрій все ще боїться втратити допомогу від держави.Є й більш критичні ситуації. Так, суддя Дубенського районного суду Рівненської області Олександра Жуковська на своїй сторінці у Facebook написала, що з 250 справ із розлучення, які вона розглядала, також були і ті, хто розриває шлюб заради комунальної знижки. Самі вони не визнають реальної причини розлучення, але при цьому у них "очі опущені, плечі підняті, червоніють і заламують руки, сидять поруч на одній лавці"."Ніхто в суді не визнає, що це фіктивне розірвання шлюбу... Але ти відчуваєш ... Розлучаються з певних причин: меркантильних. Ганебна для нашої країни підстава: не дають субсидію", – пише суддя.

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