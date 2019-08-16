Волинські лісівники зловили двох чоловіків, які перевозили цінну деревину. ФОТО





Виявити лісопорушників сьогодні, 16 серпня, вранці, - інформує



Повідомляють, спрацювала фотопастка, встановлена у лісових масивах на межі Звірівського та Мощаницького лісництв ДП «Звірівське ЛМГ».



Працівники лісової охорони підприємства одразу виїхали на місце. Двоє чоловіків, які були у транспортному засобі, жителі села Дерно Ківерцівського району. Зазначають, вони вже не раз потрапляли у поле зору лісової охорони через подібні лісопорушення.



Нині на місці працює поліція.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лісова охорона ДП «Звірівське ЛМГ» у селі Мощаниця затримала двох чоловіків, які у тракторі перевозили деревину дуба.Виявити лісопорушників сьогодні, 16 серпня, вранці, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ Повідомляють, спрацювала фотопастка, встановлена у лісових масивах на межі Звірівського та Мощаницького лісництв ДП «Звірівське ЛМГ».Працівники лісової охорони підприємства одразу виїхали на місце. Двоє чоловіків, які були у транспортному засобі, жителі села Дерно Ківерцівського району. Зазначають, вони вже не раз потрапляли у поле зору лісової охорони через подібні лісопорушення.Нині на місці працює поліція.

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