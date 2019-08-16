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Волинські лісівники зловили двох чоловіків, які перевозили цінну деревину. ФОТО

Волинські лісівники зловили двох чоловіків, які перевозили цінну деревину. ФОТО
Лісова охорона ДП «Звірівське ЛМГ» у селі Мощаниця затримала двох чоловіків, які у тракторі перевозили деревину дуба.

Виявити лісопорушників сьогодні, 16 серпня, вранці, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ

Повідомляють, спрацювала фотопастка, встановлена у лісових масивах на межі Звірівського та Мощаницького лісництв ДП «Звірівське ЛМГ».

Працівники лісової охорони підприємства одразу виїхали на місце. Двоє чоловіків, які були у транспортному засобі, жителі села Дерно Ківерцівського району. Зазначають, вони вже не раз потрапляли у поле зору лісової охорони через подібні лісопорушення.

Нині на місці працює поліція.

Волинські лісівники зловили двох чоловіків, які перевозили цінну деревину. ФОТО
Волинські лісівники зловили двох чоловіків, які перевозили цінну деревину. ФОТО
Волинські лісівники зловили двох чоловіків, які перевозили цінну деревину. ФОТО


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Теги: цінна деревина, лісівники, трактор
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