Волинські лісівники зловили двох чоловіків, які перевозили цінну деревину. ФОТО
Сьогодні, 12:15
Лісова охорона ДП «Звірівське ЛМГ» у селі Мощаниця затримала двох чоловіків, які у тракторі перевозили деревину дуба.
Виявити лісопорушників сьогодні, 16 серпня, вранці, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ
Повідомляють, спрацювала фотопастка, встановлена у лісових масивах на межі Звірівського та Мощаницького лісництв ДП «Звірівське ЛМГ».
Працівники лісової охорони підприємства одразу виїхали на місце. Двоє чоловіків, які були у транспортному засобі, жителі села Дерно Ківерцівського району. Зазначають, вони вже не раз потрапляли у поле зору лісової охорони через подібні лісопорушення.
Нині на місці працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Виявити лісопорушників сьогодні, 16 серпня, вранці, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ
Повідомляють, спрацювала фотопастка, встановлена у лісових масивах на межі Звірівського та Мощаницького лісництв ДП «Звірівське ЛМГ».
Працівники лісової охорони підприємства одразу виїхали на місце. Двоє чоловіків, які були у транспортному засобі, жителі села Дерно Ківерцівського району. Зазначають, вони вже не раз потрапляли у поле зору лісової охорони через подібні лісопорушення.
Нині на місці працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Чи готовий Луцьк до розвитку секс-туризму. ВІДЕО
Сьогодні, 12:19
Волинські лісівники зловили двох чоловіків, які перевозили цінну деревину. ФОТО
Сьогодні, 12:15
У мера Луцька може з’явитися новий заступник
Сьогодні, 12:03
На Волині мотоцикл влетів у паркан: є постраждалі
Сьогодні, 11:58