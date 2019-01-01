Як вчитель хімії з Волині став картопляним магнатом

Волинянинкартоплярством почав займатися ще в 2008 році, коли був керівником ТзОВ «Родючість-агро».Про це інформує Луцька районна філія Волинського обласного центру зайнятості на своїй сторінці у facebook.«Картопля тоді якраз була в тренді. Взялися за неї: збудували сучасне овочесховище, посадили 100 гектарів бульби», – ділиться спогадами пан Володимир.А в 2017-му, коли «Родючість-агро» припинило діяльність, Володимир Шегедин, маючи багато напрацювань, зареєстрував своє фермерське господарство «Шегедин». Господарник викупив насіннєвий фонд, орендував пайові земельні наділи – й тепер забезпечує високоякісним посадковим матеріалом невеликих виробників.До слова, ФГ «Шегедин» вирощує 70 сортів картоплі німецької, голландської, польської та української селекції. Фермерське господарство поєднує виробників елітного дороговартісного насіння і сільгоспвиробників, які зацікавлені у посадковому матеріалі високої якості. Володимир закуповує невеликі партії закордонних та нових українських сортів, вирощує їх на своєму полі та продає сільгоспвиробникам вже за доступними цінами.Раніше чоловік працював вчителем хімії. Однак і знання науки пригодилися: Володимир Шегедин вивчає якості нових сортів, добрив та препаратів захисту рослин, щоб дати їм об’єктивну оцінку.«Картопля – трудомістка й капіталоємна культура. Я прихильник того, щоб уся діяльність мого господарства була офіційною і прозорою. І без хороших працівників також не обійтись», – резюмує Володимир Шегедин.