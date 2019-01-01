Як вчитель хімії з Волині став картопляним магнатом
Сьогодні, 12:58
Волинянин Володимир Шегедин картоплярством почав займатися ще в 2008 році, коли був керівником ТзОВ «Родючість-агро».
Про це інформує Луцька районна філія Волинського обласного центру зайнятості на своїй сторінці у facebook.
«Картопля тоді якраз була в тренді. Взялися за неї: збудували сучасне овочесховище, посадили 100 гектарів бульби», – ділиться спогадами пан Володимир.
А в 2017-му, коли «Родючість-агро» припинило діяльність, Володимир Шегедин, маючи багато напрацювань, зареєстрував своє фермерське господарство «Шегедин». Господарник викупив насіннєвий фонд, орендував пайові земельні наділи – й тепер забезпечує високоякісним посадковим матеріалом невеликих виробників.
До слова, ФГ «Шегедин» вирощує 70 сортів картоплі німецької, голландської, польської та української селекції. Фермерське господарство поєднує виробників елітного дороговартісного насіння і сільгоспвиробників, які зацікавлені у посадковому матеріалі високої якості. Володимир закуповує невеликі партії закордонних та нових українських сортів, вирощує їх на своєму полі та продає сільгоспвиробникам вже за доступними цінами.
Раніше чоловік працював вчителем хімії. Однак і знання науки пригодилися: Володимир Шегедин вивчає якості нових сортів, добрив та препаратів захисту рослин, щоб дати їм об’єктивну оцінку.
«Картопля – трудомістка й капіталоємна культура. Я прихильник того, щоб уся діяльність мого господарства була офіційною і прозорою. І без хороших працівників також не обійтись», – резюмує Володимир Шегедин.
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Про це інформує Луцька районна філія Волинського обласного центру зайнятості на своїй сторінці у facebook.
«Картопля тоді якраз була в тренді. Взялися за неї: збудували сучасне овочесховище, посадили 100 гектарів бульби», – ділиться спогадами пан Володимир.
А в 2017-му, коли «Родючість-агро» припинило діяльність, Володимир Шегедин, маючи багато напрацювань, зареєстрував своє фермерське господарство «Шегедин». Господарник викупив насіннєвий фонд, орендував пайові земельні наділи – й тепер забезпечує високоякісним посадковим матеріалом невеликих виробників.
До слова, ФГ «Шегедин» вирощує 70 сортів картоплі німецької, голландської, польської та української селекції. Фермерське господарство поєднує виробників елітного дороговартісного насіння і сільгоспвиробників, які зацікавлені у посадковому матеріалі високої якості. Володимир закуповує невеликі партії закордонних та нових українських сортів, вирощує їх на своєму полі та продає сільгоспвиробникам вже за доступними цінами.
Раніше чоловік працював вчителем хімії. Однак і знання науки пригодилися: Володимир Шегедин вивчає якості нових сортів, добрив та препаратів захисту рослин, щоб дати їм об’єктивну оцінку.
«Картопля – трудомістка й капіталоємна культура. Я прихильник того, щоб уся діяльність мого господарства була офіційною і прозорою. І без хороших працівників також не обійтись», – резюмує Володимир Шегедин.
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