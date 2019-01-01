На Волині фермер вирощує 6 сортів яблук. ФОТО

Оксана Камоцька і Олександр Кізлик з робочим візитом побували у фермерському господарстві «Семеренка» на Горохівщині , де керівник Володимир Козаченко.



Працює в саду чоловік і ще двоє людей, а від чистоти, охайності і догляду складається враження, що працює чималенька бригада, - йдеться на сайті



"Підвели сучасний полив, згідно технології одне в одне підрізані і сформовані дерева яблунь, які рясно вкриті яблуками, що подекуди за плодами майже не видно листя", - розповів фермер.



На 6,39 гектарів вирощують 6 осінньо-зимових сортів яблук, якими уже 3 сезони торгували у власному кіоску, в торгівельних закладах району та Волині, та й за її межами.



Повідомляють, в минулому році запрацював склад-холодильник, де можна зберігати 95 тонн яблук. До сезону збору врожаю в дію введуть ще один аналогічний.



Володимир Антонович має мрій чимало, але найперша – це досадити хоча б ще 2 гектари яблуневого саду.





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