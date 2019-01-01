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У селі на Волині мешканці сидітимуть без газу два дні

У селі на Волині мешканці сидітимуть без газу два дні
Спеціалісти АТ "Волиньгаз" запланували ремонтні роботи на газових мережах у селі Дубечно Старовижівського району.

Газопостачання припинять о 9:00 годині 20 серпня, - повідомляє АТ "Волиньгаз".

Без газу тимчасово будуть 74 мешканці таких вулиць:

Садова
Яблунева
Вишнева
Максимука

Зазначають, у ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків. Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.

Мешканців просять, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами.

Відновлення газопостачання 74 споживачам відбудеться 21 серпня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.


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Теги: газ, тимчасове відключення, Старовижівський район
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