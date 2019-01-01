У селі на Волині мешканці сидітимуть без газу два дні
Сьогодні, 19:49
Спеціалісти АТ "Волиньгаз" запланували ремонтні роботи на газових мережах у селі Дубечно Старовижівського району.
Газопостачання припинять о 9:00 годині 20 серпня, - повідомляє АТ "Волиньгаз".
Без газу тимчасово будуть 74 мешканці таких вулиць:
Садова
Яблунева
Вишнева
Максимука
Зазначають, у ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків. Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
Мешканців просять, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами.
Відновлення газопостачання 74 споживачам відбудеться 21 серпня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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Газопостачання припинять о 9:00 годині 20 серпня, - повідомляє АТ "Волиньгаз".
Без газу тимчасово будуть 74 мешканці таких вулиць:
Садова
Яблунева
Вишнева
Максимука
Зазначають, у ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків. Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
Мешканців просять, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами.
Відновлення газопостачання 74 споживачам відбудеться 21 серпня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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