У селі на Волині мешканці сидітимуть без газу два дні





Газопостачання припинять о 9:00 годині 20 серпня, - повідомляє



Без газу тимчасово будуть 74 мешканці таких вулиць:



Садова

Яблунева

Вишнева

Максимука



Зазначають, у ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків. Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.



Мешканців просять, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами.



Відновлення газопостачання 74 споживачам відбудеться 21 серпня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спеціалісти АТ "Волиньгаз" запланували ремонтні роботи на газових мережах у селі Дубечно Старовижівського району.Газопостачання припинять о 9:00 годині 20 серпня, - повідомляє АТ "Волиньгаз". Без газу тимчасово будуть 74 мешканці таких вулиць:СадоваЯблуневаВишневаМаксимукаЗазначають, у ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків. Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.Мешканців просять, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами.Відновлення газопостачання 74 споживачам відбудеться 21 серпня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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