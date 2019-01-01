Як виглядав відомий ковельський готель понад 100 років тому. РЕТРОФОТО





У той час місто було заняте айстро-угорською армією, - повідомляють



Крім цього, на фото можна розгледіти назви інших закладів, які 100 років тому існували в Ковелі. Зокрема, можна побачити напис «Ресторан», який розташовувався навпроти будівлі готелю «Брістоль».



Назва готелю «Брістоль» походить від назви міста на південному заході Великої Британії, на заході Англії.



Відомо, що у всіх першокласних готелях їжу подавали в номери. Вранці пропонували каву, чай або какао. Пізніше – сніданок, який можна було замовити ще звечора або вранці, через кілька хвилин його приносили в номер. Обідали й вечеряли гості зазвичай у ресторані. При кожному великому готелі був льох для вин, які раз у день подавали клієнту безкоштовно. Обіди в ресторанах при готелях коштували дорого, на двох 1-2 рублі.



Яким було меню тогочасних ресторанів при готелях?



В основному це національна кухня, проте інколи запрошували кухарів-іноземців. На десерт подавали фрукти, з екзотичних могли бути апельсини чи ананаси. Також було кілька видів морозива, шоколад, драже, цукерки, кремові пірамідки, печиво з родзинками, газована вода. Серед алкогольних напоїв були популярні лікери, коньяки, ром, вино та наливки.



Кілька фактів із минувшини готелів.



Так, до прикладу, в ХІХ столітті деякі готелі та заїжджі двори приймали гостей за національною ознакою. І могли існувати «грецькі», «вірменські» двори.



З 1820-х років готелі пропонували окрім проживання і харчування, що включало широкий набір страв і напоїв. До того часу також існувала заборона на музику в готелях, проте у 1821 році вона була скасована.



На початку ХХ століття стрімко зросло будівництво готелів у губерніях Російської імперії, до якої належала і Волинь. Відповідно до статистики 1910 року в цілому у всіх губерніях нараховувалось близько 4600 готелів. Обслуговуючий персонал починає носити уніформу в залежності від типу закладу. У ресторанах при готелях офіціанти почали одягати фраки і білі рукавички.



З появою електрики та будівництвом перших залізниць помітно зросла кількість туристів до міст Російської імперії, зокрема, місць паломництва, курортів та великих міст. Основні туристські потоки переміщувалися трьома шляхами: по Дніпру – на пароплавах, залізницею і в диліжансах.



На жаль, точних описів про волинські готелі того часу немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, як виглядав відомий ковельський готель «Брістоль» у 1916 році. Він розташовувався на вулиці Луцькій (сучасна вулиця Незалежності).У той час місто було заняте айстро-угорською армією, - повідомляють Хроніки Любарта. Крім цього, на фото можна розгледіти назви інших закладів, які 100 років тому існували в Ковелі. Зокрема, можна побачити напис «Ресторан», який розташовувався навпроти будівлі готелю «Брістоль».Назва готелю «Брістоль» походить від назви міста на південному заході Великої Британії, на заході Англії.Відомо, що у всіх першокласних готелях їжу подавали в номери. Вранці пропонували каву, чай або какао. Пізніше – сніданок, який можна було замовити ще звечора або вранці, через кілька хвилин його приносили в номер. Обідали й вечеряли гості зазвичай у ресторані. При кожному великому готелі був льох для вин, які раз у день подавали клієнту безкоштовно. Обіди в ресторанах при готелях коштували дорого, на двох 1-2 рублі.В основному це національна кухня, проте інколи запрошували кухарів-іноземців. На десерт подавали фрукти, з екзотичних могли бути апельсини чи ананаси. Також було кілька видів морозива, шоколад, драже, цукерки, кремові пірамідки, печиво з родзинками, газована вода. Серед алкогольних напоїв були популярні лікери, коньяки, ром, вино та наливки.Так, до прикладу, в ХІХ столітті деякі готелі та заїжджі двори приймали гостей за національною ознакою. І могли існувати «грецькі», «вірменські» двори.З 1820-х років готелі пропонували окрім проживання і харчування, що включало широкий набір страв і напоїв. До того часу також існувала заборона на музику в готелях, проте у 1821 році вона була скасована.На початку ХХ століття стрімко зросло будівництво готелів у губерніях Російської імперії, до якої належала і Волинь. Відповідно до статистики 1910 року в цілому у всіх губерніях нараховувалось близько 4600 готелів. Обслуговуючий персонал починає носити уніформу в залежності від типу закладу. У ресторанах при готелях офіціанти почали одягати фраки і білі рукавички.З появою електрики та будівництвом перших залізниць помітно зросла кількість туристів до міст Російської імперії, зокрема, місць паломництва, курортів та великих міст. Основні туристські потоки переміщувалися трьома шляхами: по Дніпру – на пароплавах, залізницею і в диліжансах.На жаль, точних описів про волинські готелі того часу немає.

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