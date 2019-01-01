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Як виглядав відомий ковельський готель понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

Як виглядав відомий ковельський готель понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, як виглядав відомий ковельський готель «Брістоль» у 1916 році. Він розташовувався на вулиці Луцькій (сучасна вулиця Незалежності).

У той час місто було заняте айстро-угорською армією, - повідомляють Хроніки Любарта.

Крім цього, на фото можна розгледіти назви інших закладів, які 100 років тому існували в Ковелі. Зокрема, можна побачити напис «Ресторан», який розташовувався навпроти будівлі готелю «Брістоль».

Назва готелю «Брістоль» походить від назви міста на південному заході Великої Британії, на заході Англії.

Відомо, що у всіх першокласних готелях їжу подавали в номери. Вранці пропонували каву, чай або какао. Пізніше – сніданок, який можна було замовити ще звечора або вранці, через кілька хвилин його приносили в номер. Обідали й вечеряли гості зазвичай у ресторані. При кожному великому готелі був льох для вин, які раз у день подавали клієнту безкоштовно. Обіди в ресторанах при готелях коштували дорого, на двох 1-2 рублі.

Яким було меню тогочасних ресторанів при готелях?

В основному це національна кухня, проте інколи запрошували кухарів-іноземців. На десерт подавали фрукти, з екзотичних могли бути апельсини чи ананаси. Також було кілька видів морозива, шоколад, драже, цукерки, кремові пірамідки, печиво з родзинками, газована вода. Серед алкогольних напоїв були популярні лікери, коньяки, ром, вино та наливки.

Кілька фактів із минувшини готелів.

Так, до прикладу, в ХІХ столітті деякі готелі та заїжджі двори приймали гостей за національною ознакою. І могли існувати «грецькі», «вірменські» двори.

З 1820-х років готелі пропонували окрім проживання і харчування, що включало широкий набір страв і напоїв. До того часу також існувала заборона на музику в готелях, проте у 1821 році вона була скасована.

На початку ХХ століття стрімко зросло будівництво готелів у губерніях Російської імперії, до якої належала і Волинь. Відповідно до статистики 1910 року в цілому у всіх губерніях нараховувалось близько 4600 готелів. Обслуговуючий персонал починає носити уніформу в залежності від типу закладу. У ресторанах при готелях офіціанти почали одягати фраки і білі рукавички.

З появою електрики та будівництвом перших залізниць помітно зросла кількість туристів до міст Російської імперії, зокрема, місць паломництва, курортів та великих міст. Основні туристські потоки переміщувалися трьома шляхами: по Дніпру – на пароплавах, залізницею і в диліжансах.

На жаль, точних описів про волинські готелі того часу немає.

Як виглядав відомий ковельський готель понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Як виглядав відомий ковельський готель понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Як виглядав відомий ковельський готель понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Як виглядав відомий ковельський готель понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Як виглядав відомий ковельський готель понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Як виглядав відомий ковельський готель понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, 100 років тому, ковельський готель
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