У двох волинян вкрали телефони
Сьогодні, 13:36
На Волині обікрали мешканця Володимира-Волинського та мешканку одноіменного району.
Про це пише БУГ.
15 серпня до Володимир-Волинського відділу поліції із заявами звернулися мекашнка району та мешканець міста. В обох викрали мобільні телефони.
50-річна жителька району повідомила про те, що шляхом вільного доступу із транспортного засобу у неї викрали телефон марки «Huavei». Сума завданих збитків становить 3000 гривень.
Також правоохоронці повідомили, що до них звернувся 40-річний мешканць міста і подомив, що залишив без нагляду на підвіконні однієї з місцевих фірм мобільний телефон «Xiaomi» та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6A Gold», а через деякий час їх там не знайшов.
Інформацію внеслидо ЄРДР. Проводяться розшукові дії
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Про це пише БУГ.
15 серпня до Володимир-Волинського відділу поліції із заявами звернулися мекашнка району та мешканець міста. В обох викрали мобільні телефони.
50-річна жителька району повідомила про те, що шляхом вільного доступу із транспортного засобу у неї викрали телефон марки «Huavei». Сума завданих збитків становить 3000 гривень.
Також правоохоронці повідомили, що до них звернувся 40-річний мешканць міста і подомив, що залишив без нагляду на підвіконні однієї з місцевих фірм мобільний телефон «Xiaomi» та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6A Gold», а через деякий час їх там не знайшов.
Інформацію внеслидо ЄРДР. Проводяться розшукові дії
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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