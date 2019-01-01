У двох волинян вкрали телефони





Про це пише



15 серпня до Володимир-Волинського відділу поліції із заявами звернулися мекашнка району та мешканець міста. В обох викрали мобільні телефони.



50-річна жителька району повідомила про те, що шляхом вільного доступу із транспортного засобу у неї викрали телефон марки «Huavei». Сума завданих збитків становить 3000 гривень.



Також правоохоронці повідомили, що до них звернувся 40-річний мешканць міста і подомив, що залишив без нагляду на підвіконні однієї з місцевих фірм мобільний телефон «Xiaomi» та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6A Gold», а через деякий час їх там не знайшов.



Інформацію внеслидо ЄРДР. Проводяться розшукові дії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині обікрали мешканця Володимира-Волинського та мешканку одноіменного району.Про це пише БУГ 15 серпня до Володимир-Волинського відділу поліції із заявами звернулися мекашнка району та мешканець міста. В обох викрали мобільні телефони.50-річна жителька району повідомила про те, що шляхом вільного доступу із транспортного засобу у неї викрали телефон марки «Huavei». Сума завданих збитків становить 3000 гривень.Також правоохоронці повідомили, що до них звернувся 40-річний мешканць міста і подомив, що залишив без нагляду на підвіконні однієї з місцевих фірм мобільний телефон «Xiaomi» та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6A Gold», а через деякий час їх там не знайшов.Інформацію внеслидо ЄРДР. Проводяться розшукові дії

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