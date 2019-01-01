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Боєць з волинської бригади отримає орден «Народний Герой України»

Боєць з волинської бригади отримає орден «Народний Герой України»
У Рівному на літній естраді парку імені Тараса Шевченка за адресою вулиця Соборона 3д, відбудеться нагородження військовослужбовців оперативного командування "Захід" почесним званням "Народний Герой України".

Захід відбудеться завтра, 17 серпня, о 13:00, - повідомляє прес-служба Оперативного Командування Захід.

Так, ордени вручать особисто підполковнику Корсуну Сергію Петровичу (14 окрема механізована бригада) та старшому лейтенанту Капустяку Юрію Володимировичу (24 окрема механізована бригада). Полковника Ляшенка Ігоря Вікторовича (24 окрема механізована бригада) та майора Воробця Степана Степановича (24 окрема механізована бригада) відзначили орденами посмертно. Їхні нагороди вручать рідним.

Також нагородять представників гуманітарного проекту "ЕВАКУАЦІЯ 200".

Довідка

Орден «Народний Герой Україн» — українська недержавна нагорода, запроваджена 2015 року за ініціативою Андрія Боєчка та Дмитра Щербакова. Орден виготовлений зі срібла 925 проби; кожна нагорода має індивідуальний номер та елементи захисту. Ордени роблять із переплавлених срібних речей, зібраних в усіх охочих.

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Теги: орден «Народний Герой України», волинська бригада
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