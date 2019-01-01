В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 13:51
В Україні оголосили штормове попередження на суботу, 17 серпня.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"17 серпня у східних областях грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – вказали синоптики.
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Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"17 серпня у східних областях грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – вказали синоптики.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині сильний вітер повалив дерева і позривав дахи будинків
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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