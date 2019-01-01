В Україні оголосили штормове попередження





Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.



"17 серпня у східних областях грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – вказали синоптики.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні оголосили штормове попередження на суботу, 17 серпня.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."17 серпня у східних областях грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – вказали синоптики.

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