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В Україні оголосили штормове попередження

В Україні оголосили штормове попередження
В Україні оголосили штормове попередження на суботу, 17 серпня.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"17 серпня у східних областях грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – вказали синоптики.

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Теги: негода, Волинь, штормове попередження
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