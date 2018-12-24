У Луцьку покажуть музичне шоу за участю ляльок LOL
Сьогодні, 15:10
Вперше в Україні – прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок LOL, яких люблять у всьому світі. Ексклюзивні костюми і декорації. Оригінальні танцювальні номери. Пізнавальний сюжет. Інтерактивний характер шоу втягне навіть дорослих глядачів.
Про це повідомляють організатори.
Шоу покаже дітям, що таке справедливість, чесність і сміливість, як любити, берегти і шанувати те, що нас оточує. А батькам нагадають про чарівну країну під назвою дитинство.
Для найслухняніших діток після закінчення шоу буде можливість сфотографуватися з героями.
Насолодитися шоу діти та дорослі можуть вже 27 листопада у драмтеатрі ім. Т. Шевченка о 18:00.
Організатор події: Івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".
Детальніше про подію тут:
https://www.facebook.com/events/708292189622606/
Квитки:
- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)
- https://lutsk.karabas.com/ua/lyalki-lolshow-1/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/children/lalki-lolshow-2019-11-27
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)
Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:
+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93
Інформаційні партнери події: Інформаційне агентство ВолиньPost, Волинь Online, Волинські Новини, Волинська Правда, Конкурент, Таблоїд Волині, Район.Луцьк, Волинська Правда, Бізнес.Район, Перший, СіД FM, Лу Радіо, Наш Луцьк Life, NLL PROMO GROUP.
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Про це повідомляють організатори.
Шоу покаже дітям, що таке справедливість, чесність і сміливість, як любити, берегти і шанувати те, що нас оточує. А батькам нагадають про чарівну країну під назвою дитинство.
Для найслухняніших діток після закінчення шоу буде можливість сфотографуватися з героями.
Насолодитися шоу діти та дорослі можуть вже 27 листопада у драмтеатрі ім. Т. Шевченка о 18:00.
Організатор події: Івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".
Детальніше про подію тут:
https://www.facebook.com/events/708292189622606/
Квитки:
- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)
- https://lutsk.karabas.com/ua/lyalki-lolshow-1/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/children/lalki-lolshow-2019-11-27
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)
Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:
+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93
Інформаційні партнери події: Інформаційне агентство ВолиньPost, Волинь Online, Волинські Новини, Волинська Правда, Конкурент, Таблоїд Волині, Район.Луцьк, Волинська Правда, Бізнес.Район, Перший, СіД FM, Лу Радіо, Наш Луцьк Life, NLL PROMO GROUP.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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