У Луцьку покажуть музичне шоу за участю ляльок LOL

Вперше в Україні – прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок LOL, яких люблять у всьому світі. Ексклюзивні костюми і декорації. Оригінальні танцювальні номери. Пізнавальний сюжет. Інтерактивний характер шоу втягне навіть дорослих глядачів.Про це повідомляють організатори.Шоу покаже дітям, що таке справедливість, чесність і сміливість, як любити, берегти і шанувати те, що нас оточує. А батькам нагадають про чарівну країну під назвою дитинство.Для найслухняніших діток після закінчення шоу буде можливість сфотографуватися з героями.Насолодитися шоу діти та дорослі можуть вже 27 листопада у драмтеатрі ім. Т. Шевченка о 18:00.Організатор події: Івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".Детальніше про подію тут:Квитки:- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:Інформаційні партнери події:, Волинь Online, Волинські Новини, Волинська Правда, Конкурент, Таблоїд Волині, Район.Луцьк, Волинська Правда, Бізнес.Район, Перший, СіД FM, Лу Радіо, Наш Луцьк Life, NLL PROMO GROUP.