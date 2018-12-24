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У Луцьку покажуть музичне шоу за участю ляльок LOL

У Луцьку покажуть музичне шоу за участю ляльок LOL
Вперше в Україні – прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок LOL, яких люблять у всьому світі. Ексклюзивні костюми і декорації. Оригінальні танцювальні номери. Пізнавальний сюжет. Інтерактивний характер шоу втягне навіть дорослих глядачів.

Про це повідомляють організатори.

Шоу покаже дітям, що таке справедливість, чесність і сміливість, як любити, берегти і шанувати те, що нас оточує. А батькам нагадають про чарівну країну під назвою дитинство.

Для найслухняніших діток після закінчення шоу буде можливість сфотографуватися з героями.

Насолодитися шоу діти та дорослі можуть вже 27 листопада у драмтеатрі ім. Т. Шевченка о 18:00.

Організатор події: Івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".

Детальніше про подію тут:

https://www.facebook.com/events/708292189622606/

Квитки:

- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)
- https://lutsk.karabas.com/ua/lyalki-lolshow-1/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/children/lalki-lolshow-2019-11-27
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)

Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:

+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93

Інформаційні партнери події: Інформаційне агентство ВолиньPost, Волинь Online, Волинські Новини, Волинська Правда, Конкурент, Таблоїд Волині, Район.Луцьк, Волинська Правда, Бізнес.Район, Перший, СіД FM, Лу Радіо, Наш Луцьк Life, NLL PROMO GROUP.


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Теги: шоу, Луцьк
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