На Волині з'являться мультифункціональні спортивні майданчики

На Волинь надійшла субвенція з держбюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять спортом у сумі 4,9 мільйона гривень.Про це стало відомо під час засідання регіональної комісії з питань визначення переліку об’єктів для вищевказаного будівництва, яке відбулося в п’ятницю, 16 серпня, - інформує пресслужба Волинської ОДА.Так, за умовами надання субвенції – місцеві бюджети мають співфінансувати проекти в обсязі не менше, ніж 50% від вартості робіт. Отже, цього року майданчиків можна звести майже на 10 мільйонів гривень.Розповіли, що мультифункціональні майданчики повинні бути завдовжки не менше, ніж 38 метрів і завширшки не менше, ніж 20 метрів. Призначені для занять більше ніж чотирьох ігрових видів спорту. Площадки матимуть спеціальне покриття, розмітку для різних ігрових видів спорту та необхідне обладнання, що відповідає правилам проведення змагань, затвердженим в установленому законодавством порядку.Окрім того, обов’язковою умовою є доступність майданчика для занять ігровими видами спорту населення з інвалідністю та інших маломобільних груп. А також належне забезпечення подальшої експлуатації та функціонування площадок за кошти місцевих бюджетів.На отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорт претендують 10 проектів: будівництво майданчика у селі Липини, в Люблинецькій ОТГ, у смт Маневичі, в селі Оконськ Маневицького району, в селі Крупа Підгайцівської сільської ради, в смт Ратне та капітальний ремонт в смт Заболоття Ратнівського району, на вулиці Глушець в місті Луцьку, на проспекті Соборності в місті Луцьку та в місті Ковелі.Заступник голови обласної державної адміністрації, голова регіональної комісії Валентин Цьось озвучив пропозицію:"Я пропоную на сьогоднішньому засіданні підтримати ті проекти, які вже мають проектно-кошторисну документацію. Це майданчики в Липинах, Ковелі, Люблинці, в Луцьку на вулиці Глушець, та в Заболотті. Однак, Луцьк та Заболоття – за умови, що вони скорегують проектно-кошторисну документацію, бо розміри в них менші, за стандартні".Члени комісії одноголосно підтримали таку пропозицію та розподілили кошти на ці об’єкти – 50% від кошторисної вартості кожного. Решту проектів, які претендують на кошти державної субвенції, визначатимуть на наступних засіданнях комісії.