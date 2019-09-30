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Боулінг-клуб «StrikeCity» пропонує скористатись акційною пропозицією*

Боулінг-клуб «StrikeCity» пропонує скористатись акційною пропозицією*
Боулінг клуб «StrikeCity» запрошує усіх любителів смачної піци скористатись вигідною пропозицією 2+1. Дві піци купуєте – третя в подарунок!

«Чекаємо Вас щодня з 11:00 в боулінг клубі «StrikeCity», що в ТРЦ «ПортCity» на 3-му поверсі», – йдеться у повідомленні.

Термін дії акції – до 30.09.2019

Деталі за тел.: 067 334 50 85

Боулінг-клуб «StrikeCity» пропонує скористатись акційною пропозицією*

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Теги: ПортCity
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