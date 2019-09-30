Боулінг-клуб «StrikeCity» пропонує скористатись акційною пропозицією*
Сьогодні, 18:16
Боулінг клуб «StrikeCity» запрошує усіх любителів смачної піци скористатись вигідною пропозицією 2+1. Дві піци купуєте – третя в подарунок!
«Чекаємо Вас щодня з 11:00 в боулінг клубі «StrikeCity», що в ТРЦ «ПортCity» на 3-му поверсі», – йдеться у повідомленні.
Термін дії акції – до 30.09.2019
Деталі за тел.: 067 334 50 85
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«Чекаємо Вас щодня з 11:00 в боулінг клубі «StrikeCity», що в ТРЦ «ПортCity» на 3-му поверсі», – йдеться у повідомленні.
Термін дії акції – до 30.09.2019
Деталі за тел.: 067 334 50 85
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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