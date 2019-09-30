Боулінг-клуб «StrikeCity» пропонує скористатись акційною пропозицією*





«Чекаємо Вас щодня з 11:00 в боулінг клубі «StrikeCity», що в ТРЦ «ПортCity» на 3-му поверсі», – йдеться у повідомленні.



Термін дії акції – до 30.09.2019



Деталі за тел.: 067 334 50 85





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боулінг клуб «StrikeCity» запрошує усіх любителів смачної піци скористатись вигідною пропозицією 2+1. Дві піци купуєте – третя в подарунок!«Чекаємо Вас щодня з 11:00 в боулінг клубі «StrikeCity», що в ТРЦ «ПортCity» на 3-му поверсі», – йдеться у повідомленні.Термін дії акції – до 30.09.2019Деталі за тел.: 067 334 50 85

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