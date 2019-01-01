Як обрати і зберігати хліб, щоб він не став небезпекою: поради від експертів*

Хліб – найпоширеніший продукт на нашому столі. Багато хто навіть не уявляє собі повноцінне харчування без хліба. Але при зберіганні він може бути уражений різними хворобами: пліснявіння, картопляна («тягуча») хвороба тощо.Дуже часто хліб пліснявіє не в результаті неналежного випікання чи зберігання, а при використанні ураженого борошна. При цьому на ньому розвиваються мікроскопічні гриби, які синтезують та накопичують мікотоксини. Пліснява активно розвивається за температури 23-35С і відносній вологості повітря 70-80%.У хлібі, що запліснявів, накопичуються продукти метаболізму плісняви. Продукт набуває неприємного запаху, з’являються мікотоксини. Такий виріб не придатний до споживання.Для всіх видів хліба існують встановлені терміни зберігання. Хліб з пшеничного борошна запакований зберігається зазвичай не більше 48 годин. Виробники продукції для продовження терміну зберігання часто додають різні хімічні речовини: пропіонат гліцерину, сорбінову кислоту, сорбопальмітат, ацетат або пропіонат натрію, калію і т.п. Звичайно, така продукція має більший термін придатності, пліснява в ній не розвивається протягом 5-7 днів а то і більше, в залежності від кількості доданої речовини. Споживач хлібобулочних виробів має зробити свідомий вибір: купувати хліб з меншим терміном придатності частіше та споживати його до закінчення 2х діб, чи хліб з внесеними хімічними добавками з надією , що вони не спричинять шкоди для його організму.Підприємство “” відмовилось від внесення таких речовин у свою продукцію. Тому виробник рекомендує у літній період не купувати хліба в кількості, яка перевищує двохденне його споживання. Після купівлі виріб має бути звільнений від пакувальної оболонки чи кулька. Краще тримати хліб в дерев’яному або емальованому посуді, чи в тканинному мішечку, а влітку – в холодильнику.Якщо трапилось так, що хліб запліснявів – протрібно ретельно вимити та обробити оцтом ємкість, в якій він зберігався. Без проведення таких заходів наступна буханка теж швидко запліснявіє.