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На Волині розшукують 42-річного чоловіка, який вийшов з дому і не повернувся

На Волині розшукують 42-річного чоловіка, який вийшов з дому і не повернувся
Розшукують жителя Ковеля Онищука Тараса Петровича, 19 січня 1977 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Чоловік 8 квітня 2019 року близько 15:00 пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».

На Волині розшукують 42-річного чоловіка, який вийшов з дому і не повернувся

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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