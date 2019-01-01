На Волині розшукують 42-річного чоловіка, який вийшов з дому і не повернувся

Онищука Тараса Петровича, 19 січня 1977 року народження.



Про це повідомили у



Чоловік 8 квітня 2019 року близько 15:00 пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують жителя Ковеля, 19 січня 1977 року народження.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Чоловік 8 квітня 2019 року близько 15:00 пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».

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