Недобросовісні лучани викидають будівельне сміття просто на вулиці. ФОТО

У Луцьку інспектори муніципальної варти Луцькради штрафують жителів міста, які засмічують вулиці будівельним сміттям.Про це повідомили у пресслужбі муніципалів у Facebook.Випадки складування будівельних матеріалів після проведення ремонтних робіт громадянами на територіях загального користування, а саме: під під'їздами багатоквартирних будинків, на зелених зонах, пішохідних доріжках, тротуарах та газонах виявлені та зафіксували інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Відповідальним особам видали приписи на термінове усунення порушення п.п. 2.5.5.1.3 Правил благоустрою міста Луцька. У разі невиконання вимог приписів, відповідальних осіб чекатиме протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.Штраф за вказане порушення – від 340 до 1360 грн.