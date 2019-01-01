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У Луцьку викрили дві підпільні точки продажу сурогату. ФОТО

У Луцьку викрили дві підпільні точки продажу сурогату. ФОТО
У Луцьку муніципали викрили дві підпільні точки продажу сурогату.

Так, на проспекті Відродження, 1 (ринок «Лучеськ») та на проспекті Президента Грушевського, 4в (приміщення сауни) затримали продавців, які торгували алкоголем сумнівної якості, - повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.

На продавців склали протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ч.3, та 4 ст. 156 КУпАП.

Матеріали будуть направлені до суду для розгляду та обрання міри покарання. Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 3400-10200 грн., за порушення ч.4, ст. 156 КУпАП – від 10200-20400 грн.

У Луцьку викрили дві підпільні точки продажу сурогату. ФОТО
У Луцьку викрили дві підпільні точки продажу сурогату. ФОТО
У Луцьку викрили дві підпільні точки продажу сурогату. ФОТО

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Теги: сурогат, муніципали, викрили
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