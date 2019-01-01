У Луцьку викрили дві підпільні точки продажу сурогату. ФОТО





Так, на проспекті Відродження, 1 (ринок «Лучеськ») та на проспекті Президента Грушевського, 4в (приміщення сауни) затримали продавців, які торгували алкоголем сумнівної якості, - повідомляє



На продавців склали протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ч.3, та 4 ст. 156 КУпАП.



Матеріали будуть направлені до суду для розгляду та обрання міри покарання. Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 3400-10200 грн., за порушення ч.4, ст. 156 КУпАП – від 10200-20400 грн.





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