У Луцьку викрили дві підпільні точки продажу сурогату. ФОТО
Сьогодні, 16:17
У Луцьку муніципали викрили дві підпільні точки продажу сурогату.
Так, на проспекті Відродження, 1 (ринок «Лучеськ») та на проспекті Президента Грушевського, 4в (приміщення сауни) затримали продавців, які торгували алкоголем сумнівної якості, - повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.
На продавців склали протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ч.3, та 4 ст. 156 КУпАП.
Матеріали будуть направлені до суду для розгляду та обрання міри покарання. Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 3400-10200 грн., за порушення ч.4, ст. 156 КУпАП – від 10200-20400 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, на проспекті Відродження, 1 (ринок «Лучеськ») та на проспекті Президента Грушевського, 4в (приміщення сауни) затримали продавців, які торгували алкоголем сумнівної якості, - повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.
На продавців склали протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ч.3, та 4 ст. 156 КУпАП.
Матеріали будуть направлені до суду для розгляду та обрання міри покарання. Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 3400-10200 грн., за порушення ч.4, ст. 156 КУпАП – від 10200-20400 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині хочуть створити реєстр безвісти зниклих
Сьогодні, 16:32
На Волині ремонтують один з найдовших мостів області
Сьогодні, 16:30
У Луцьку викрили дві підпільні точки продажу сурогату. ФОТО
Сьогодні, 16:17