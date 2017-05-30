На Волині ремонтують один з найдовших мостів області





Відомо, довгий час цей міст перебував в аварійному стані і лише у 2018 році вдалось виконати значний обсяг робіт з його ремонту, а саме розширили з 7 м до 8,10 м., - повідомляє



Днями підрядне підприємство ТзОВ "РБП ТрансМост" приступило до виконання робіт з влаштування покриття на пішохідних доріжках мосту. Для цього вперше на дорожніх об'єктах Волині застосовують сучасні матеріали, які значно продовжать строк їх служби – двокомпонентна епоксидна смола - ґрунтовка для бетонних основ та двокомпонентне жорстко еластичне поліуретанове фінішне покриття.



Технологічна карта влаштування такого типу полімерного покриття тротуару передбачає нанесення по два шари кожного з цих матеріалів. Підрядник дає 5 років гарантії на такі роботи.



Зазначають, ці зносостійкі швейцарські матеріали планують використати і при виконанні аналогічних робіт ще на двох мостах на автодорозі Р-14:

- через річку Прип'ять в селі Любязь Любешівського району (180,6 п. м).

- через річку Стохід в селі Рудка Червинська Камінь-Каширського району (151,67 п.м).



Зауважують, хід ремонтних робіт на мостах, що розташовані на автодорозі Р-14, під постійним контролем відповідального інженера технагляду замовника – Служби автомобільних доріг у Волинській області Євгенія Лисака.

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