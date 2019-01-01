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У луцькому «Базиліку» отруїлися люди

У луцькому «Базиліку» отруїлися люди
У Луцьку у кафе «Базилік» на вулиці Кравчука, 11а отруїлися люди. Так, за медичною допомогою з ознаками гострої кишкової інфекції (ГКІ) звернулось 8 осіб, з них - 3 дітей.

Інцидент трапився 15-16 серпня, - йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.

Так, у всіх захворілих відмічалися виражені розлади травлення, підвищення температури тіла до 39- 40°С. Попередній діагноз — гострий гастроентероколіт. Стан хворих середньої важкості. Всі постраждалі знаходяться на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні.

Для з’ясування причин та обставин виникнення спалаху, лікарями-епідеміологами обласного лабораторного центру проводиться комплекс протиепідемічних і профілактичних заходів.

Зазначають, на період епідеміологічного розслідування заклад закрили.

Фактори передачі, обставини та джерело збудника захворювання наразі встановлюють шляхом епідрозслідування випадків ГКІ.

У зв’язку з відмовою не провели обстеження персоналу закладу на носійство збудників інфекційних захворювань, що викликає підозру щодо стану їх здоров’я і може призвести до подальшого поширення захворювання серед населення. Тому надали пропозиції щодо проведення обстеження персоналу закладу на наявність збудників інфекційних захворювань.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» : « Власники, а також керівники та інші посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності зобов’язані в межах своїх повноважень сприяти медичним працівникам у здійсненні заходів щодо захисту населення від інфекційних хвороб».

Для вжиття заходів реагування щодо недопущення поширення інфекційного захворювання оперативно залучили Держпродспоживслужбу.

Розпочали епідеміологічне розслідування.


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Теги: отруєння
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Коментарі 2
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Як це не перевірили персонал?! Значить на роботу беруть аби кого без перевіркм здоров'я, спортились заклади, що базилік, що фелічіта
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