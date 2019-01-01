У Луцьку вперше відбудеться виставка-продаж унікальних столів та крісел. ФОТО*





Для тих, хто любить вирізнятися оригінальністю та ексклюзивністю у створенні інтер'єру власного житла, у Луцьку в суботу, 17 серпня, вперше відбудеться виставка-продаж унікальних столів та крісел з натурального дерева: горіха, дуба, акації, груші та епоксидної смоли.



Компанія



Виставка-продаж унікальних виробів відбудеться за адресою: м. Луцьк, вулиця Карбишева (навпроти в’їзду до комплексу «Адреналін»). Захід розпочнеться о 12.00 17 серпня.



«Чому ми вирішили почати виробництво натуральних столів з епоксидної смоли? Тому що ми розуміємо, що повертаючись додому, люди потребують звільнення від усього негативу, накопиченого за день. Ми тягнемося до витоків: до землі, до лісу і струмка, до чогось більш живого, ніж бетонні коробки і асфальт, до того, що дихає комфортом, дає енергію і умиротворення. На хвилі пошуку цих дефіцитних емоцій ковтком чистого повітря стали столи в стилі лофт, Еко і Live edge («живий край» або «природний край»), які відрізняються неповторною практичністю та креативністю в дизайні будинку.



Ми виготовляємо ексклюзивні Юрій Чайка.



Такі дизайнерські столи ручної роботи користуються популярністю серед людей, що живуть в сучасних реаліях мегаполісів, адже прагнуть відчути близькість з природою. При виготовленні таких столів стільниці заливаються епоксидною смолою та декоруються дерев'яними та металевими ніжками. Візуально стіл нагадує гірську ущелину, в улоговині якої протікає річка.



Столи з натурального дерева і епоксидної смоли у Луцьку ми виготовляємо в єдиному варіанті, тобто, кожен стіл є неповторним та ексклюзивним». Загалом основним ринком збуту продукції компанії «GС WOOD» стануть країни Європейського Союзу, Ізраїль, Сполучені Штати Америки, Канада.



Про епоксидну смолу



– Епоксидна смола може бути прозорою і непрозорою (затуманеною).

– Епоксидна смола може бути забарвлена в будь-який колір.

– В епоксидну смолу можна додати різні дрібниці для декору (черепашки, камінці, металеві предмети).

– Епоксидна смола після затвердіння покривається лаком для більш тривалої експлуатації і захисту.



Цікаво, що у відповідності до масштабу використання епоксидної смоли столи у стилі лофт різняться за назвами: якщо смолою залито частину стільниці, це стіл-лагуна, якщо повністю, то річка, а якщо вставка з епоксидної смоли спускається зі столі на його дерев’яну основу, то водоспад.



У столів з епоксидної смоли є беззаперечні переваги:



– Під час висихання немає усадки, поверхня виходить ідеально рівною. Смола добре заповнює тріщини в деревині, захищаючи її від пошкоджень, буквально закупорюючи і вирівнюючи будь-яку основу.

– Поверхня виходить досить міцною і здатна витримувати удари і порізи.

– Вологостійкість відмінна.

– Не боїться ультрафіолетових променів.

– Не потрібні дорогі хімічні засоби для чищення, доглядати за столами з натурального дерева просто і зручно.

– Гарний, оригінальний зовнішній вигляд, можна створювати унікальні дизайнерські поверхні.



Епоксидна смола прекрасна тим, що після затвердіння вона чудово тримає форму, міцна і не токсична. А в поєднанні з натуральним деревом підкреслює вишуканість породи, зберігши його натуральний колір і захистивши його. До того ж природна прозорість дозволяє додати в смолу будь-які декоративні деталі, поєднуючи її з барвниками.



Столи з натурального дерева: які породи деревини ми використовуємо



«Зважаючи, що ми використовуємо натуральне дерево – екологічно чистий природний матеріал – наші дерев’яні столи з епоксидної смоли здатні створити неповторну атмосферу затишку та комфорту в приміщенні, з елементами деякої первісності», – розповідає Юрій Чайка. Натуральне дерево – дивовижний матеріал. Він наповнює приміщення не тільки природними, ледь помітними ароматами, а й особливою енергетикою.



Для столів з натурального дерева і епоксидної смоли у Луцьку, до слова, стільниці можуть бути овальної, квадратної, прямокутної чи круглої форми, ми використовуємо наступні породи деревини:



Дуб

Дуб є міцним, твердим матеріалом, який з часом не гниє, він несприйнятливий до механічного впливу та відрізняється високою стійкістю до вологи. Відтак дуб є чудовим будівельним і виробничим матеріалом: він йде на підводні й сухопутні споруди.



Горіх

Горіх вважається більш важким і міцним деревом, з наявністю неймовірно красивих природних малюнків і теплих відтінків. Так, горіх має високу декоративну цінність, використовується у виробництві меблів і музичних інструментів.



Акація

Найтвердішою породою деревини вважається акація. Стіл з акації з епоксидною смолою прослужить тривалий час, з часом можлива зміна забарвлення через сонячний вплив, що лише прикрасить виріб.



Груша

На мікроскопічному рівні в деревині груші можна виділити особливі «кам'яні клітини», які надають їй високу міцність і стійкість до навантажень. Завдяки ним вона по твердості наближається до дуба і горіху.



Високо цінується деревина груші не тільки за свої механічні властивості, але і прекрасний зовнішній вигляд – вона має своєрідне червонувато-біле або коричнево-рожеве забарвлення, інтенсивність якого залежить від віку дерева і умов зростання.



«Застосовуючи найрізноманітніші прийоми у роботі, ми неодмінно забезпечуємо безкомпромісну якість та оригінальність наших виробів, адже знаємо, що нестандартні дизайнерські рішення допоможуть підкреслити індивідуальність та статус власників стола з натурального дерева і епоксидної смоли, який створить свій, особливий стиль для оселі», – впевнений Юрій Чайка.



Щоб придбати столи, завітайте 17 серпня 2019 на виставку-продаж за адресою: м. Луцьк, вулиця Карбишева (навпроти в’їзду до комплексу «Адреналін»).



Аби потенційним клієнтам компанії «GС WOOD» було легше знайти місце проведення виставки-продажу, буде вказівник.



Контактні номери телефонів:

099-0000-294

097-0000-294

099-0000-293

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Тому що ми розуміємо, що повертаючись додому, люди потребують звільнення від усього негативу, накопиченого за день. Ми тягнемося до витоків: до землі, до лісу і струмка, до чогось більш живого, ніж бетонні коробки і асфальт, до того, що дихає комфортом, дає енергію і умиротворення. На хвилі пошуку цих дефіцитних емоцій ковтком чистого повітря стали столи в стилі лофт, Еко і Live edge («живий край» або «природний край»), які відрізняються неповторною практичністю та креативністю в дизайні будинку.Ми виготовляємо ексклюзивні столи з натурального дерева і епоксидної смоли. Родзинкою нашого виробництва є стіл-річка – це нова течія в світі виробництва меблів, що носись назву Live edge, – розповідає керівник проектуТакі дизайнерські столи ручної роботи користуються популярністю серед людей, що живуть в сучасних реаліях мегаполісів, адже прагнуть відчути близькість з природою. При виготовленні таких столів стільниці заливаються епоксидною смолою та декоруються дерев'яними та металевими ніжками. Візуально стіл нагадує гірську ущелину, в улоговині якої протікає річка.Столи з натурального дерева і епоксидної смоли у Луцьку ми виготовляємо в єдиному варіанті, тобто, кожен стіл є неповторним та ексклюзивним». Загалом основним ринком збуту продукції компанії «GС WOOD» стануть країни Європейського Союзу, Ізраїль, Сполучені Штати Америки, Канада.– Епоксидна смола може бути прозорою і непрозорою (затуманеною).– Епоксидна смола може бути забарвлена в будь-який колір.– В епоксидну смолу можна додати різні дрібниці для декору (черепашки, камінці, металеві предмети).– Епоксидна смола після затвердіння покривається лаком для більш тривалої експлуатації і захисту.Цікаво, що у відповідності до масштабу використання епоксидної смоли столи у стилі лофт різняться за назвами: якщо смолою залито частину стільниці, це стіл-лагуна, якщо повністю, то річка, а якщо вставка з епоксидної смоли спускається зі столі на його дерев’яну основу, то водоспад.– Під час висихання немає усадки, поверхня виходить ідеально рівною. Смола добре заповнює тріщини в деревині, захищаючи її від пошкоджень, буквально закупорюючи і вирівнюючи будь-яку основу.– Поверхня виходить досить міцною і здатна витримувати удари і порізи.– Вологостійкість відмінна.– Не боїться ультрафіолетових променів.– Не потрібні дорогі хімічні засоби для чищення, доглядати за столами з натурального дерева просто і зручно.– Гарний, оригінальний зовнішній вигляд, можна створювати унікальні дизайнерські поверхні.Епоксидна смола прекрасна тим, що після затвердіння вона чудово тримає форму, міцна і не токсична. А в поєднанні з натуральним деревом підкреслює вишуканість породи, зберігши його натуральний колір і захистивши його. До того ж природна прозорість дозволяє додати в смолу будь-які декоративні деталі, поєднуючи її з барвниками.«Зважаючи, що ми використовуємо натуральне дерево – екологічно чистий природний матеріал – наші дерев’яні столи з епоксидної смоли здатні створити неповторну атмосферу затишку та комфорту в приміщенні, з елементами деякої первісності», – розповідає Юрій Чайка. Натуральне дерево – дивовижний матеріал. Він наповнює приміщення не тільки природними, ледь помітними ароматами, а й особливою енергетикою.Для столів з натурального дерева і епоксидної смоли у Луцьку, до слова, стільниці можуть бути овальної, квадратної, прямокутної чи круглої форми, ми використовуємо наступні породи деревини:Дуб є міцним, твердим матеріалом, який з часом не гниє, він несприйнятливий до механічного впливу та відрізняється високою стійкістю до вологи. Відтак дуб є чудовим будівельним і виробничим матеріалом: він йде на підводні й сухопутні споруди.Горіх вважається більш важким і міцним деревом, з наявністю неймовірно красивих природних малюнків і теплих відтінків. Так, горіх має високу декоративну цінність, використовується у виробництві меблів і музичних інструментів.Найтвердішою породою деревини вважається акація. Стіл з акації з епоксидною смолою прослужить тривалий час, з часом можлива зміна забарвлення через сонячний вплив, що лише прикрасить виріб.На мікроскопічному рівні в деревині груші можна виділити особливі «кам'яні клітини», які надають їй високу міцність і стійкість до навантажень. Завдяки ним вона по твердості наближається до дуба і горіху.Високо цінується деревина груші не тільки за свої механічні властивості, але і прекрасний зовнішній вигляд – вона має своєрідне червонувато-біле або коричнево-рожеве забарвлення, інтенсивність якого залежить від віку дерева і умов зростання.«Застосовуючи найрізноманітніші прийоми у роботі, ми неодмінно забезпечуємо безкомпромісну якість та оригінальність наших виробів, адже знаємо, що нестандартні дизайнерські рішення допоможуть підкреслити індивідуальність та статус власників стола з натурального дерева і епоксидної смоли, який створить свій, особливий стиль для оселі», – впевнений Юрій Чайка.Щоб придбати столи, завітайте 17 серпня 2019 на виставку-продаж за адресою: м. Луцьк, вулиця Карбишева (навпроти в’їзду до комплексу «Адреналін»).

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