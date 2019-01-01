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6 разів раніше судимому волинянину дали 8 років тюрми

6 разів раніше судимому волинянину дали 8 років тюрми
Судили 42-річного мешканця Нововолинська, який вчинив низку злочинів.

Про це інформує прес-служба прокуратури області.

Зазначається, що уночі 31 січня 2016 року шість разів до цього судимий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля марки Volvo -740 та рухаючись із Нововолинська у Володимир-Волинський, поблизу села Новосілки не впорався з керуванням – автомобіль злетів у кювет і пасажирка отримала травми.

Удень 22 березня 2016 року зловмисник проник у квартиру будинку на вулиці Гагаріна в Нововолинську та викрав звідти гроші і ювелірні прикраси на суму понад 140 тис. грн.

Зранку 3 квітня 2016 року у місті Мостиська на Львівщині він проник у один із житлових будинків, де також поживився грішми та виробами із золота на суму понад 9 тис. грн.

Наступного дня, коли працівники поліції зупинили автомобіль, за кермом якого був злочинець, він, ігноруючи законні вимоги правоохоронців, наїхав на одного з них, завдавши йому тілесних ушкоджень, та спробував утекти.

Проте в селі Черневе Мостиського району на Львівщині автомобіль з'їхав у кювет і зіштовхнувся з огорожею житлового будинку. Там зловмисника й затримали поліцейські.

Зауважують, що в автомобілі з ним перебував 19-річний молодик, який у ході погоні кидав у поліцейський автомобіль усім, що трапилося під руку – і примудрився пошкодити у службовому авто переднє скло.

А 27 квітня 2016 року він проник у ще одну квартиру в Нововолинську. Там він обікрав холодильник, розжившись шматками сала, ковбаси, риби і шоколадними яйцями.

Маневицький районний суд визнав його винним у вчиненні цих всіх злочинів та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі. Молодику, який пошкодив поліцейське авто, призначили покарання у виді 1 року позбавлення волі зі встановленням річного іспитового строку.


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Теги: суд, волинянин
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