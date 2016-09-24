У Ковелі річка перетворилася на болото. ФОТО





Про це написала Маріанна Морозюк у спільноті



"Річка Турія у місті Ковелі (по-народному Бабський пляж)стає повністю болотом, а тут колись був один з найкращих пляжів із чистою водою та не погане місце для риболовлі", - йдеться у дописі



Жінка зазначає, що проблему ніхто не вирішує і так річка перетворилася на болото.





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