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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 17 і 18 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 17 і 18 серпня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +10 до +12 градусів, удень до +22…+23. Вітер західний, північно-західний, південно-західний, північний і південний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: вихідні, погода, Луцьк
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