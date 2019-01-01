Як живе 9-річна волинянка, яка повернулася з сиротинця додому. ВІДЕО

Карину Карпу забрали від її опікунки бабусі. Тоді місцевий голова ОТГ звинувачував дядька дівчинки в сексуальних домаганнях до неповнолітньої, опікунку в пияцтві. Соцслужби забрали Карину з сім’ї та оселили в дитбудинку з релігійним спрямуванням.



Пізніше на комісії при райдержадміністрації звинувачення з дядька дівчинки зняли, їй



Карина Кирпа вже підготувалася до нового навчального року, демонструє шкільне приладдя та одяг. Дівчина піде у 5-й клас.



Бабуся Людмила Кирпа каже, онука досі не оговталася він стресу.



«Я поїхала до неї в сиротинець, а вона мені плаче. Піде в школу, то хай ходить до шкільного психолога. Психіка в неї нерушена, бо вдома звикла», - розповідає Людмила.



На бабусю Карина говорить «мама», та її опікає з перших днів народження. Сьогодні дівчинка допомагає по господарству. Карина любить найбільше готувати пряники, яєчню, салати, котлети.



Бабуся вишиває рушники бісером. Вона каже, готує онуці на майбутнє придане.



«Рушничка під ноги, як заміж буде виходити, бо я не знаю чи доживу. Це парні ікони, в Борохові ще ні в кого немає такого, як буде заміж іти, то я їй їх посвячу», - зазначає бабуся.



У дворі Кирп будматеріали, вони завершують ремонт даху, добудували кухню та передпокій, планують переходити до внутрішніх робіт. Навідує сім’ю сестра Людмили - Ніна Кашицька.



«Вона раду дає "городові", сапкою робить,усе має, в хаті чисто, вишивати гарно вміє, добре вишиває, хазяйка на всі руки», - говорить жінка.



Людмила Кирпа розповідає, що після того, як зняли звинувачення з її сина про сексуальні домагання до онуки, її викликали до суду й дали попередження за пияцтво. З цим, каже жінка, не погоджується й нині, готується до апеляції.



«Я прийшла на суд - більше нікого не було. Я кажу судді, що нічого не винна, мене ніхто не бачив ні п’яну, ні випивши. Хвилин 5 пройшло, він виписав там і каже, що мене попередили. Я ж питаю за що попередили?! Трудовий збір платити не буду, а мені кажуть, що подадуть і з пенсії вирахують, а за що?», - скаржиться опікунка дівчинки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Борохів Ківерцівського району школярку. Тоді місцевий голова ОТГ звинувачував дядька дівчинки в сексуальних домаганнях до неповнолітньої, опікунку в пияцтві. Соцслужби забрали Карину з сім’ї та оселили в дитбудинку з релігійним спрямуванням.Пізніше на комісії при райдержадміністрації звинувачення з дядька дівчинки зняли, їй дозволили їхати додому. Дитина 3-й місяць живе вдома після повернення з притулку. Через тиждень у неї - день народження, - пише UA:Волинь Карина Кирпа вже підготувалася до нового навчального року, демонструє шкільне приладдя та одяг. Дівчина піде у 5-й клас.БабусяКирпа каже, онука досі не оговталася він стресу.«Я поїхала до неї в сиротинець, а вона мені плаче. Піде в школу, то хай ходить до шкільного психолога. Психіка в неї нерушена, бо вдома звикла», - розповідає Людмила.На бабусю Карина говорить «мама», та її опікає з перших днів народження. Сьогодні дівчинка допомагає по господарству. Карина любить найбільше готувати пряники, яєчню, салати, котлети.Бабуся вишиває рушники бісером. Вона каже, готує онуці на майбутнє придане.«Рушничка під ноги, як заміж буде виходити, бо я не знаю чи доживу. Це парні ікони, в Борохові ще ні в кого немає такого, як буде заміж іти, то я їй їх посвячу», - зазначає бабуся.У дворі Кирп будматеріали, вони завершують ремонт даху, добудували кухню та передпокій, планують переходити до внутрішніх робіт. Навідує сім’ю сестра Людмили -«Вона раду дає "городові", сапкою робить,усе має, в хаті чисто, вишивати гарно вміє, добре вишиває, хазяйка на всі руки», - говорить жінка.Людмила Кирпа розповідає, що після того, як зняли звинувачення з її сина про сексуальні домагання до онуки, її викликали до суду й дали попередження за пияцтво. З цим, каже жінка, не погоджується й нині, готується до апеляції.«Я прийшла на суд - більше нікого не було. Я кажу судді, що нічого не винна, мене ніхто не бачив ні п’яну, ні випивши. Хвилин 5 пройшло, він виписав там і каже, що мене попередили. Я ж питаю за що попередили?! Трудовий збір платити не буду, а мені кажуть, що подадуть і з пенсії вирахують, а за що?», - скаржиться опікунка дівчинки.

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