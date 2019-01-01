Волинь відвідають польські диплопати

Станіслав Карчевський спільно із польськими сенаторами візьме участь в урочистих заходах на Волині, присвячених Костюхнівській битві.



Польський дипломат приїхав в Україну сьогодні, 16 серпня, пише



Зокрема, він візьме участь в урочистостях на польському військовому цвинтарі, зустрінеться теж із гарцерами і поляками із Луцького консульського округу.



Зі Станіславом Карчевським в Україну приїдуть також сенатори Ґражина Штарк, Ришард Боніславський та Анджей Пайонк.



Серед іншого, у п’ятницю ввечері спікер Сенату зустрівся із гарцерами, з якими заплановане спільне запалення свічок та гарцерська молитва на польському військовому цвинтарі, де спочивають легіонери, котрі загинули там під час битви в 1916 році.



У суботу Карчевський здійснить візит до Вівчицька, Кукли, Яблуньки та Маневичів.



Зазначають, пополудні у суботу спікер Сенату візьме участь у урочистих заходах у Польському ліску, у гарцерському переклику, святій месі, урочистостях, присвячених реконструкції каплиці легіонерів, покладанні квітів та запалюванні свічок. Потім відбудеться пікнін, на якому запланована зустріч із оргаізацями поляків, котрі живуть в області та зустріч із гарцерським гуфцем на Волині. Пілся нього відбудеться зустріч із місцевою владою.



Сіпкер Сенату обійняв почесний патронат над урочистими заходами «Про захисників наших польських кордонів» у селі Костюхнівка Маневицького району Волинської області. Це вже 21 випуск гарцерської служби пам’яті на Сході.



Довідка:



Костюхнівська битва - це бій, що відбувався 4-6 липня 1916 року поблизу українського села Костюхнівка (нині Маневицького району Волинської області) між військами Австро-Угорщини і Російської імперії. Є найбільшим зіткненням сил під час Брусиловського прориву.



Польські війська, що були підпорядковані австрійській армії налічували 5500-7300 воїнів, з іншої сторони російські війська - 26000 вояків. Польські легіони були призначені для того, щоб забезпечити відступ австрійській армії. Загалом вони впоралися з тим, щоб затримати російську армію, хоч за кількістю значно поступалися їй. В цій битві 2000 польських воїнів були вбиті або поранені.



Битва вважається найдовшою і найжорстокішою для всіх польських військ, які служили у австрійській армії.

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