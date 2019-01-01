Волинь відвідають польські диплопати
Сьогодні, 19:00
Спікер Станіслав Карчевський спільно із польськими сенаторами візьме участь в урочистих заходах на Волині, присвячених Костюхнівській битві.
Польський дипломат приїхав в Україну сьогодні, 16 серпня, пише Polskie.radio
Зокрема, він візьме участь в урочистостях на польському військовому цвинтарі, зустрінеться теж із гарцерами і поляками із Луцького консульського округу.
Зі Станіславом Карчевським в Україну приїдуть також сенатори Ґражина Штарк, Ришард Боніславський та Анджей Пайонк.
Серед іншого, у п’ятницю ввечері спікер Сенату зустрівся із гарцерами, з якими заплановане спільне запалення свічок та гарцерська молитва на польському військовому цвинтарі, де спочивають легіонери, котрі загинули там під час битви в 1916 році.
У суботу Карчевський здійснить візит до Вівчицька, Кукли, Яблуньки та Маневичів.
Зазначають, пополудні у суботу спікер Сенату візьме участь у урочистих заходах у Польському ліску, у гарцерському переклику, святій месі, урочистостях, присвячених реконструкції каплиці легіонерів, покладанні квітів та запалюванні свічок. Потім відбудеться пікнін, на якому запланована зустріч із оргаізацями поляків, котрі живуть в області та зустріч із гарцерським гуфцем на Волині. Пілся нього відбудеться зустріч із місцевою владою.
Сіпкер Сенату обійняв почесний патронат над урочистими заходами «Про захисників наших польських кордонів» у селі Костюхнівка Маневицького району Волинської області. Це вже 21 випуск гарцерської служби пам’яті на Сході.
Довідка:
Костюхнівська битва - це бій, що відбувався 4-6 липня 1916 року поблизу українського села Костюхнівка (нині Маневицького району Волинської області) між військами Австро-Угорщини і Російської імперії. Є найбільшим зіткненням сил під час Брусиловського прориву.
Польські війська, що були підпорядковані австрійській армії налічували 5500-7300 воїнів, з іншої сторони російські війська - 26000 вояків. Польські легіони були призначені для того, щоб забезпечити відступ австрійській армії. Загалом вони впоралися з тим, щоб затримати російську армію, хоч за кількістю значно поступалися їй. В цій битві 2000 польських воїнів були вбиті або поранені.
Битва вважається найдовшою і найжорстокішою для всіх польських військ, які служили у австрійській армії.
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Польський дипломат приїхав в Україну сьогодні, 16 серпня, пише Polskie.radio
Зокрема, він візьме участь в урочистостях на польському військовому цвинтарі, зустрінеться теж із гарцерами і поляками із Луцького консульського округу.
Зі Станіславом Карчевським в Україну приїдуть також сенатори Ґражина Штарк, Ришард Боніславський та Анджей Пайонк.
Серед іншого, у п’ятницю ввечері спікер Сенату зустрівся із гарцерами, з якими заплановане спільне запалення свічок та гарцерська молитва на польському військовому цвинтарі, де спочивають легіонери, котрі загинули там під час битви в 1916 році.
У суботу Карчевський здійснить візит до Вівчицька, Кукли, Яблуньки та Маневичів.
Зазначають, пополудні у суботу спікер Сенату візьме участь у урочистих заходах у Польському ліску, у гарцерському переклику, святій месі, урочистостях, присвячених реконструкції каплиці легіонерів, покладанні квітів та запалюванні свічок. Потім відбудеться пікнін, на якому запланована зустріч із оргаізацями поляків, котрі живуть в області та зустріч із гарцерським гуфцем на Волині. Пілся нього відбудеться зустріч із місцевою владою.
Сіпкер Сенату обійняв почесний патронат над урочистими заходами «Про захисників наших польських кордонів» у селі Костюхнівка Маневицького району Волинської області. Це вже 21 випуск гарцерської служби пам’яті на Сході.
Довідка:
Костюхнівська битва - це бій, що відбувався 4-6 липня 1916 року поблизу українського села Костюхнівка (нині Маневицького району Волинської області) між військами Австро-Угорщини і Російської імперії. Є найбільшим зіткненням сил під час Брусиловського прориву.
Польські війська, що були підпорядковані австрійській армії налічували 5500-7300 воїнів, з іншої сторони російські війська - 26000 вояків. Польські легіони були призначені для того, щоб забезпечити відступ австрійській армії. Загалом вони впоралися з тим, щоб затримати російську армію, хоч за кількістю значно поступалися їй. В цій битві 2000 польських воїнів були вбиті або поранені.
Битва вважається найдовшою і найжорстокішою для всіх польських військ, які служили у австрійській армії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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