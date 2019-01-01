Як виглядав весільній головний убір наречених на Волині майже 2 століття тому. РЕТРОФОТО





Ретрофото опублікував



"Жіночий весільний головний убір. Кінець ХІХ ст. Волинська губернія", - йдеться у дописі.



Повідомляють, він складається з фарбованого пір'я, закріплене на каркасі з лубу, та доповнене червоними ситцевими клаптиками.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, який весільній головний убір носили наречені кінця ХІХ століття на Волині.Ретрофото опублікував Центр дослідження і відродження Волині у Facebook."Жіночий весільний головний убір. Кінець ХІХ ст. Волинська губернія", - йдеться у дописі.Повідомляють, він складається з фарбованого пір'я, закріплене на каркасі з лубу, та доповнене червоними ситцевими клаптиками.

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