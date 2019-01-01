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Як виглядав весільній головний убір наречених на Волині майже 2 століття тому. РЕТРОФОТО

Як виглядав весільній головний убір наречених на Волині майже 2 століття тому. РЕТРОФОТО
Показали, який весільній головний убір носили наречені кінця ХІХ століття на Волині.

Ретрофото опублікував Центр дослідження і відродження Волині у Facebook.

"Жіночий весільний головний убір. Кінець ХІХ ст. Волинська губернія", - йдеться у дописі.

Повідомляють, він складається з фарбованого пір'я, закріплене на каркасі з лубу, та доповнене червоними ситцевими клаптиками.

Як виглядав весільній головний убір наречених на Волині майже 2 століття тому. РЕТРОФОТО


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Теги: ретрофото, кінець 19 століття
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