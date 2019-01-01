Молодіжка «Волині» обіграла ровесників із «Зорі»
Сьогодні, 21:19
Молодь «Волині», обігравши луганську «Зорю», здобула другу поспіль перемогу у юнацькому чемпіонаті.
Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.
Матч проти луганської «Зорі» для «хрестоносців» став другим у сезоні. Свій перший поєдинок проти запорізького «Металурга» підопічні Руслана Мостового виграли з рахунком 2:1. Тож на власному полі воліли продовжити переможну серію. Активніше гру розпочали гості – голкіперу «Волині» Святославу Барасюку довелося серйозно вступати гру вже на першій хвилині. До перерви наші футболісти вирівняли гру, однак із усіма ударами волинян впорався воротар «Зорі» Денис Кияшко.
Забити «Волині» вдалося уже в другому таймі. На 52-й хвилині «Хрестоносці» заробили право на кутовий, а після його подачі точного удару головою завдав Микола Кухаревич – ані захисники, ані голкіпер «Зорі» вибити м’яч так і не змогли. А менш ніж за десять хвилин молодий нападник луцької команди забив вдруге. Увійшовши до штрафного майданчика, Кухаревич гарним фінтом «поклав» суперника на газон і з лівої ноги пробив точнісінько у дальню «дев’ятку» - 2:0.
Усе, що потрібно було волинянам – спокійно довести матч до перемоги. Утім, без нервів цього зробити не вдалося. На 80-й хвилині арбітр зустрічі призначив досить-таки сумнівний пенальті у ворота «Волині». Андрій Цопа упевнено реалізував одинадцятиметровий – 2:1. Утім, на більше гостей не вистачило – фінальний свисток зафіксував другу поспіль перемогу «Хрестоносців» у новому чемпіонаті.
Наступний поєдинок 23 серпня «Волинь» Ю-19 зіграє на виїзді проти ровесників із чернігівської «Десни».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.
Матч проти луганської «Зорі» для «хрестоносців» став другим у сезоні. Свій перший поєдинок проти запорізького «Металурга» підопічні Руслана Мостового виграли з рахунком 2:1. Тож на власному полі воліли продовжити переможну серію. Активніше гру розпочали гості – голкіперу «Волині» Святославу Барасюку довелося серйозно вступати гру вже на першій хвилині. До перерви наші футболісти вирівняли гру, однак із усіма ударами волинян впорався воротар «Зорі» Денис Кияшко.
Забити «Волині» вдалося уже в другому таймі. На 52-й хвилині «Хрестоносці» заробили право на кутовий, а після його подачі точного удару головою завдав Микола Кухаревич – ані захисники, ані голкіпер «Зорі» вибити м’яч так і не змогли. А менш ніж за десять хвилин молодий нападник луцької команди забив вдруге. Увійшовши до штрафного майданчика, Кухаревич гарним фінтом «поклав» суперника на газон і з лівої ноги пробив точнісінько у дальню «дев’ятку» - 2:0.
Усе, що потрібно було волинянам – спокійно довести матч до перемоги. Утім, без нервів цього зробити не вдалося. На 80-й хвилині арбітр зустрічі призначив досить-таки сумнівний пенальті у ворота «Волині». Андрій Цопа упевнено реалізував одинадцятиметровий – 2:1. Утім, на більше гостей не вистачило – фінальний свисток зафіксував другу поспіль перемогу «Хрестоносців» у новому чемпіонаті.
Наступний поєдинок 23 серпня «Волинь» Ю-19 зіграє на виїзді проти ровесників із чернігівської «Десни».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На волинській шахті сталася пожежа. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Молодіжка «Волині» обіграла ровесників із «Зорі»
Сьогодні, 21:19
Як виглядав весільній головний убір наречених на Волині майже 2 століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:59
На День Незалежності у Луцьку відбудеться грандіозне дійство
Сьогодні, 20:46