Молодіжка «Волині» обіграла ровесників із «Зорі»

Молодь «Волині», обігравши луганську «Зорю», здобула другу поспіль перемогу у юнацькому чемпіонаті.Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.Матч проти луганської «Зорі» для «хрестоносців» став другим у сезоні. Свій перший поєдинок проти запорізького «Металурга» підопічнівиграли з рахунком 2:1. Тож на власному полі воліли продовжити переможну серію. Активніше гру розпочали гості – голкіперу «Волині»довелося серйозно вступати гру вже на першій хвилині. До перерви наші футболісти вирівняли гру, однак із усіма ударами волинян впорався воротар «Зорі»Забити «Волині» вдалося уже в другому таймі. На 52-й хвилині «Хрестоносці» заробили право на кутовий, а після його подачі точного удару головою завдав– ані захисники, ані голкіпер «Зорі» вибити м’яч так і не змогли. А менш ніж за десять хвилин молодий нападник луцької команди забив вдруге. Увійшовши до штрафного майданчика, Кухаревич гарним фінтом «поклав» суперника на газон і з лівої ноги пробив точнісінько у дальню «дев’ятку» - 2:0.Усе, що потрібно було волинянам – спокійно довести матч до перемоги. Утім, без нервів цього зробити не вдалося. На 80-й хвилині арбітр зустрічі призначив досить-таки сумнівний пенальті у ворота «Волині».упевнено реалізував одинадцятиметровий – 2:1. Утім, на більше гостей не вистачило – фінальний свисток зафіксував другу поспіль перемогу «Хрестоносців» у новому чемпіонаті.Наступний поєдинок 23 серпня «Волинь» Ю-19 зіграє на виїзді проти ровесників із чернігівської «Десни».