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Російський суд залишив під арештом українських моряків

Російський суд залишив під арештом українських моряків
Апеляційна інстанція Московського міського суду залишила під вартою Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Андрія Оприска і Сергія Цибізова.

Апеляційна інстанція Московського міського суду залишила без зміни постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну тримання під вартою стосовно ще п'ятьох військовополонених українських моряків. Про це координатор групи адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов повідомив на своїй сторінці у Facebook, - пише УНІАН.

"Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула в закритому судовому засіданні апеляційні скарги адвокатів другої групи військовополонених українських моряків на захист Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Андрія Оприска і Сергія Цибізова", – написав Полозов.

"Суд апеляційної інстанції залишив постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну тримання під вартою щодо другої групи військовополонених українських моряків без зміни", – зазначив адвокат.

Сьогодні, 16 серпня, Апеляційна інстанція Московського міського суду залишила під вартою Михайла Власюка, Сергія Попова, Андрія Драча, Богдана Головаша, Дениса Гриценка і В'ячеслава Зінченка.

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Теги: Росія, Україна, моряки
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