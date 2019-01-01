Користувачі Instagram зможуть повідомляти про фейкові пости

Для користувачів у США Instagram запустить функцію, що дозволить повідомляти про пости, які вони вважають фейковими.Користувачі мають натиснути на три крапки у верхньому куті допису й позначити пост як фейковий, зазначає Громадське, посилаючись на Reuters.Розміщення фейків не заборонено в жодному з Facebook-сервісів, але компанія вживає заходів для зменшення дезінформації. За словами представниці Facebook, марковані таким чином пости не будуть видалятися, але їх просування за допомогою хештегів і сторінки Explore буде заборонено.У Facebook є 54 партнери із перевірки фактів, які працюють 42 мовами, але наразі нова функція буде доступна лише у США.Нагадаємо, британський інститут склав перелік зірок із найбільшою кількістю фейкових підписників в Instagram.