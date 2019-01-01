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Користувачі Instagram зможуть повідомляти про фейкові пости

Користувачі Instagram зможуть повідомляти про фейкові пости
Для користувачів у США Instagram запустить функцію, що дозволить повідомляти про пости, які вони вважають фейковими.

Користувачі мають натиснути на три крапки у верхньому куті допису й позначити пост як фейковий, зазначає Громадське, посилаючись на Reuters.

Розміщення фейків не заборонено в жодному з Facebook-сервісів, але компанія вживає заходів для зменшення дезінформації. За словами представниці Facebook Стефані Отвей, марковані таким чином пости не будуть видалятися, але їх просування за допомогою хештегів і сторінки Explore буде заборонено.

У Facebook є 54 партнери із перевірки фактів, які працюють 42 мовами, але наразі нова функція буде доступна лише у США.

Нагадаємо, британський інститут склав перелік зірок із найбільшою кількістю фейкових підписників в Instagram.

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Теги: соцмережі, технології
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