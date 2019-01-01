Користувачі Instagram зможуть повідомляти про фейкові пости
Сьогодні, 00:24
Для користувачів у США Instagram запустить функцію, що дозволить повідомляти про пости, які вони вважають фейковими.
Користувачі мають натиснути на три крапки у верхньому куті допису й позначити пост як фейковий, зазначає Громадське, посилаючись на Reuters.
Розміщення фейків не заборонено в жодному з Facebook-сервісів, але компанія вживає заходів для зменшення дезінформації. За словами представниці Facebook Стефані Отвей, марковані таким чином пости не будуть видалятися, але їх просування за допомогою хештегів і сторінки Explore буде заборонено.
У Facebook є 54 партнери із перевірки фактів, які працюють 42 мовами, але наразі нова функція буде доступна лише у США.
Нагадаємо, британський інститут склав перелік зірок із найбільшою кількістю фейкових підписників в Instagram.
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Користувачі мають натиснути на три крапки у верхньому куті допису й позначити пост як фейковий, зазначає Громадське, посилаючись на Reuters.
Розміщення фейків не заборонено в жодному з Facebook-сервісів, але компанія вживає заходів для зменшення дезінформації. За словами представниці Facebook Стефані Отвей, марковані таким чином пости не будуть видалятися, але їх просування за допомогою хештегів і сторінки Explore буде заборонено.
У Facebook є 54 партнери із перевірки фактів, які працюють 42 мовами, але наразі нова функція буде доступна лише у США.
Нагадаємо, британський інститут склав перелік зірок із найбільшою кількістю фейкових підписників в Instagram.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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