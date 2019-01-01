Африканські пірати захопили судно з українцем на борту
Сьогодні, 01:13
Пірати захопили біля берегів Камеруну групу моряків, серед яких є українець.
Українець був членом екіпажу судна Marmalaita. Біля берегів Африки захопили судно з українцем, - повідомляє УНІАН.
Заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що біля берегів Камеруну внаслідок нападу піратів на два торговельних судна захоплено лише одного українського моряка.
"Консульська служба у взаємодії із зацікавленими суб'єктами вживає комплекс заходів зі звільнення захопленого піратами українського моряка", - повідомив Кирилич. Він уточнив, що з числа захоплених біля Камеруну моряків був лише один українець. Як стало відомо УНІАН з обізнаних джерел, українець був членом екіпажу судна Marmalaita.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Українець був членом екіпажу судна Marmalaita. Біля берегів Африки захопили судно з українцем, - повідомляє УНІАН.
Заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що біля берегів Камеруну внаслідок нападу піратів на два торговельних судна захоплено лише одного українського моряка.
"Консульська служба у взаємодії із зацікавленими суб'єктами вживає комплекс заходів зі звільнення захопленого піратами українського моряка", - повідомив Кирилич. Він уточнив, що з числа захоплених біля Камеруну моряків був лише один українець. Як стало відомо УНІАН з обізнаних джерел, українець був членом екіпажу судна Marmalaita.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Африканські пірати захопили судно з українцем на борту
Сьогодні, 01:13
Користувачі Instagram зможуть повідомляти про фейкові пости
Сьогодні, 00:24
17 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Російський суд залишив під арештом українських моряків
16 серпень, 23:36
У селі під Луцьком сталася аварія. ФОТО
16 серпень, 22:57