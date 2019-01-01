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Африканські пірати захопили судно з українцем на борту

Африканські пірати захопили судно з українцем на борту
Пірати захопили біля берегів Камеруну групу моряків, серед яких є українець.

Українець був членом екіпажу судна Marmalaita. Біля берегів Африки захопили судно з українцем, - повідомляє УНІАН.

Заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що біля берегів Камеруну внаслідок нападу піратів на два торговельних судна захоплено лише одного українського моряка.

"Консульська служба у взаємодії із зацікавленими суб'єктами вживає комплекс заходів зі звільнення захопленого піратами українського моряка", - повідомив Кирилич. Він уточнив, що з числа захоплених біля Камеруну моряків був лише один українець. Як стало відомо УНІАН з обізнаних джерел, українець був членом екіпажу судна Marmalaita.

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Теги: пірати
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