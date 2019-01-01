У селі під Луцьком сталася аварія. ФОТО





Аварія сталася 16 серпня, близько 21:00, на перехресті вулиць Луцька та Першотравнева, - повідомляє Інормаційне агентство



Водій автомобіля ВАЗ почав повертати, увімкнувши сигнал повороту за 20 метрів до здійснення маневру.



Тим часом позаду на великій швидкості рухався автомобіль Volkswagen на польській реєстрації. Нехтуючи ПДР у населеному пункті, водій почав здійснювати обгін, не зважаючи на пішохідні переходи та суцільну смугу.



У результаті він врізався у бокову частину легкового авто. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.



Як стверджували свідки події, водій Volkswagen не мав з собою документів на авто, тому благав водія домовитися на місці без поліції і судової тяганини, та розрахувавшись з водієм автомобіля ВАЗ, поїхав у напрямку с. Милуші.



«На перехресті, на якому сталося ДТП, є хороше освітлення, а головне відеокамери, встановлені Княгининівською ОТГ, тому на них однозначно було добре видно момент зіткнення автівок», – кажуть очевидці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зміїнець, що неподалік від Луцька, сталася дорожньо-транспортна пригода.Аварія сталася 16 серпня, близько 21:00, на перехресті вулиць Луцька та Першотравнева, - повідомляє Інормаційне агентство Волинські Новини Водій автомобіля ВАЗ почав повертати, увімкнувши сигнал повороту за 20 метрів до здійснення маневру.Тим часом позаду на великій швидкості рухався автомобіль Volkswagen на польській реєстрації. Нехтуючи ПДР у населеному пункті, водій почав здійснювати обгін, не зважаючи на пішохідні переходи та суцільну смугу.У результаті він врізався у бокову частину легкового авто. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.Як стверджували свідки події, водій Volkswagen не мав з собою документів на авто, тому благав водія домовитися на місці без поліції і судової тяганини, та розрахувавшись з водієм автомобіля ВАЗ, поїхав у напрямку с. Милуші.«На перехресті, на якому сталося ДТП, є хороше освітлення, а головне відеокамери, встановлені Княгининівською ОТГ, тому на них однозначно було добре видно момент зіткнення автівок», – кажуть очевидці.

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