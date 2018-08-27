Повітря в межах полів фільтрації у Луцьку знов перевірили на вміст аміаку і сірководню





14 серпня 2019 року представники ініціативної групи “За чисте повітря” в черговий раз побували на фільтраційних полях Гнідавського цукрового заводу, де мали можливість переконатися, що всі проблемні фільтраційні карти засипані і завод дійсно виконав свою обіцянку і приписи Держпродспоживслужби. Про це повідомила прес-служба Гнідавського цукрового заводу.



Нагадаємо, що місяць тому за даними ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»,



Ініціативна група разом з представниками заводу з допомогою газоаналізатора, який, як і обіцялося, придбали за кошти Гнідавського цукрового заводу, виміряли показники аміаку і сірководню в повітрі, тим самим зрозумівши для себе чи є на сьогодні небезпека для здоров’я лучан. Ініціювало заміри керівництво Гнідавського цукрового заводу.



Заміри проводились в 4-х різних точках з фіксацією основного процесу на відео, які ви зможете переглянути на офіційній сторінці ініціативної групи «За чисте повітря». Відповідно до замірів показники вмісту аміаку і сірководню на полях фільтрації Гнідавського цукрового заводу не перевищують норми.



Також, варто зазначити, що ініціативною групою #ЗаЧистеПовітря була досягнута домовленість з керівництвом заводу про те, що лучани матимуть змогу скористатися придбаним газоаналізатором у разі бажання зробити подібні заміри у будь-який час.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На полях фільтрації Гнідавського цукрового заводу зробили заміри повітря на вміст аміаку та сірководню.14 серпня 2019 року представники ініціативної групи “За чисте повітря” в черговий раз побували на фільтраційних полях Гнідавського цукрового заводу, де мали можливість переконатися, що всі проблемні фільтраційні карти засипані і завод дійсно виконав свою обіцянку і приписи Держпродспоживслужби. Про це повідомила прес-служба Гнідавського цукрового заводу.Нагадаємо, що місяць тому за даними ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», в зоні впливу полів фільтрації ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» на території Луцька виявили значні перевищення граничнодопустимих концентрацій аміаку. Ініціативна група разом з представниками заводу з допомогою газоаналізатора, який, як і обіцялося, придбали за кошти Гнідавського цукрового заводу, виміряли показники аміаку і сірководню в повітрі, тим самим зрозумівши для себе чи є на сьогодні небезпека для здоров’я лучан. Ініціювало заміри керівництво Гнідавського цукрового заводу.Заміри проводились в 4-х різних точках з фіксацією основного процесу на відео, які ви зможете переглянути на офіційній сторінці ініціативної групи «За чисте повітря». Відповідно до замірів показники вмісту аміаку і сірководню на полях фільтрації Гнідавського цукрового заводу не перевищують норми.Також, варто зазначити, що ініціативною групою #ЗаЧистеПовітря була досягнута домовленість з керівництвом заводу про те, що лучани матимуть змогу скористатися придбаним газоаналізатором у разі бажання зробити подібні заміри у будь-який час.

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