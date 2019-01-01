Помідор-квітка та велетенський гриб: волинська чиновниця похвалилася сімейним рекордом

Олена Олексюк похизувалася в мережі подвійним сімейним рекордом.



Фото незвичних рекордів чиновниця оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.



"Сьогодні в кожного свої рекорди: у тата гриб-велетень, а у мене 0,5 кг помідор-квітка", - йдеться у дописі до фото.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальниця відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату Ковельської РДАпохизувалася в мережі подвійним сімейним рекордом.Фото незвичних рекордів чиновниця оприлюднила на своїй сторінці у Facebook."Сьогодні в кожного свої рекорди: у тата гриб-велетень, а у мене 0,5 кг помідор-квітка", - йдеться у дописі до фото.

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