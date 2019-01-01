Помідор-квітка та велетенський гриб: волинська чиновниця похвалилася сімейним рекордом
Сьогодні, 07:06
Начальниця відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату Ковельської РДА Олена Олексюк похизувалася в мережі подвійним сімейним рекордом.
Фото незвичних рекордів чиновниця оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні в кожного свої рекорди: у тата гриб-велетень, а у мене 0,5 кг помідор-квітка", - йдеться у дописі до фото.
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Фото незвичних рекордів чиновниця оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні в кожного свої рекорди: у тата гриб-велетень, а у мене 0,5 кг помідор-квітка", - йдеться у дописі до фото.
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