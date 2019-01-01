Знаменитості зняли мотиваційний ролик про українську мову. ВІДЕО





Відео оприлюднили на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.



"В рамках підтримки та популяризації української мови комунікаційна кампанія Міністерство інформаційної політики України створило мотивуючий ролик - "Спілкуйся серцем - спілкуйся українською!", - йдеться у дописі.



У ролику гімнаст Олег Верняєв, стронгмен Василь Вірастюк, футболісти Олександр Шовковський та Олег Гусєв, акторка Ольга Сумська, співаки Олег Скрипка, Олег Винник, Арсен Мірзоян та інші декламують вірш Ліни Костенко "Крила".





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