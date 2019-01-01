Знаменитості зняли мотиваційний ролик про українську мову. ВІДЕО
Сьогодні, 04:13
Українські спортсмени, співаки, танцюристи, актори та інші відомі люди знялися у мотиваційному ролику про українську мову.
Відео оприлюднили на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.
"В рамках підтримки та популяризації української мови комунікаційна кампанія Міністерство інформаційної політики України створило мотивуючий ролик - "Спілкуйся серцем - спілкуйся українською!", - йдеться у дописі.
У ролику гімнаст Олег Верняєв, стронгмен Василь Вірастюк, футболісти Олександр Шовковський та Олег Гусєв, акторка Ольга Сумська, співаки Олег Скрипка, Олег Винник, Арсен Мірзоян та інші декламують вірш Ліни Костенко "Крила".
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Відео оприлюднили на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.
"В рамках підтримки та популяризації української мови комунікаційна кампанія Міністерство інформаційної політики України створило мотивуючий ролик - "Спілкуйся серцем - спілкуйся українською!", - йдеться у дописі.
У ролику гімнаст Олег Верняєв, стронгмен Василь Вірастюк, футболісти Олександр Шовковський та Олег Гусєв, акторка Ольга Сумська, співаки Олег Скрипка, Олег Винник, Арсен Мірзоян та інші декламують вірш Ліни Костенко "Крила".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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