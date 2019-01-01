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Знаменитості зняли мотиваційний ролик про українську мову. ВІДЕО

Знаменитості зняли мотиваційний ролик про українську мову. ВІДЕО
Українські спортсмени, співаки, танцюристи, актори та інші відомі люди знялися у мотиваційному ролику про українську мову.

Відео оприлюднили на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"В рамках підтримки та популяризації української мови комунікаційна кампанія Міністерство інформаційної політики України створило мотивуючий ролик - "Спілкуйся серцем - спілкуйся українською!", - йдеться у дописі.

У ролику гімнаст Олег Верняєв, стронгмен Василь Вірастюк, футболісти Олександр Шовковський та Олег Гусєв, акторка Ольга Сумська, співаки Олег Скрипка, Олег Винник, Арсен Мірзоян та інші декламують вірш Ліни Костенко "Крила".


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Теги: українська мова
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