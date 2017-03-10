Просять допомогти волинським пенсіонерам, в яких згорів будинок
Сьогодні, 05:27
Небайдужих волинян просять допомогти пенсіонерам зі Старої Вижівки, в яких згорів будинок.
Прохання у спільноті Старовижівщина на Facebook написав Олександр Дубовий.
Йдеться про Анатолія та Антоніну Цехошів, у яких згорів будинок.
Сусіди та знайомі допомагають цим людям, нещодавно навіть збирали кошти у жителів своєї вулиці, але зібрали незначну суму.
"Найголовніше для них зараз - зробити новий дах, поки ще не почалася зима. Мені дуже шкода цих пенсіонерів і я знаю, що для них зараз кожна копійка дуже важлива. Дуже просимо у Вас допомоги, якщо це можливо і не буде для Вас тягарем", - йдеться у дописі.
Номера телефонів для звязку (Антоніна Павлівна): +380689209315;
+380505707553;
Номер карти ПриватБанку - 5168 7573 6966 0917 (Цехош Антоніна Павлівна)
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Прохання у спільноті Старовижівщина на Facebook написав Олександр Дубовий.
Йдеться про Анатолія та Антоніну Цехошів, у яких згорів будинок.
Сусіди та знайомі допомагають цим людям, нещодавно навіть збирали кошти у жителів своєї вулиці, але зібрали незначну суму.
"Найголовніше для них зараз - зробити новий дах, поки ще не почалася зима. Мені дуже шкода цих пенсіонерів і я знаю, що для них зараз кожна копійка дуже важлива. Дуже просимо у Вас допомоги, якщо це можливо і не буде для Вас тягарем", - йдеться у дописі.
Номера телефонів для звязку (Антоніна Павлівна): +380689209315;
+380505707553;
Номер карти ПриватБанку - 5168 7573 6966 0917 (Цехош Антоніна Павлівна)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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