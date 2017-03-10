Просять допомогти волинським пенсіонерам, в яких згорів будинок

Небайдужих волинян просять допомогти пенсіонерам зі Старої Вижівки, в яких згорів будинок.Прохання у спільноті Старовижівщина на Facebook написав Олександр Дубовий.Йдеться про Анатолія та Антоніну Цехошів, у яких згорів будинок.Сусіди та знайомі допомагають цим людям, нещодавно навіть збирали кошти у жителів своєї вулиці, але зібрали незначну суму."Найголовніше для них зараз - зробити новий дах, поки ще не почалася зима. Мені дуже шкода цих пенсіонерів і я знаю, що для них зараз кожна копійка дуже важлива. Дуже просимо у Вас допомоги, якщо це можливо і не буде для Вас тягарем", - йдеться у дописі.Номера телефонів для звязку (Антоніна Павлівна): +380689209315;+380505707553;Номер карти ПриватБанку - 5168 7573 6966 0917 (Цехош Антоніна Павлівна)