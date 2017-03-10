вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Просять допомогти волинським пенсіонерам, в яких згорів будинок

Просять допомогти волинським пенсіонерам, в яких згорів будинок
Небайдужих волинян просять допомогти пенсіонерам зі Старої Вижівки, в яких згорів будинок.

Прохання у спільноті Старовижівщина на Facebook написав Олександр Дубовий.

Йдеться про Анатолія та Антоніну Цехошів, у яких згорів будинок.
Сусіди та знайомі допомагають цим людям, нещодавно навіть збирали кошти у жителів своєї вулиці, але зібрали незначну суму.

"Найголовніше для них зараз - зробити новий дах, поки ще не почалася зима. Мені дуже шкода цих пенсіонерів і я знаю, що для них зараз кожна копійка дуже важлива. Дуже просимо у Вас допомоги, якщо це можливо і не буде для Вас тягарем", - йдеться у дописі.

Номера телефонів для звязку (Антоніна Павлівна): +380689209315;
+380505707553;

Номер карти ПриватБанку - 5168 7573 6966 0917 (Цехош Антоніна Павлівна)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, біда, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Просять допомогти волинським пенсіонерам, в яких згорів будинок
Сьогодні, 05:27
Знаменитості зняли мотиваційний ролик про українську мову. ВІДЕО
Сьогодні, 04:13
В Україні зріс ВВП
Сьогодні, 03:23
Норвежець організовує у Луцьку перший фестиваль кантрі музики
Сьогодні, 02:06
Африканські пірати захопили судно з українцем на борту
Сьогодні, 01:13
Схожі новини
Волинянка не знає, як прогодувати трьох малих дітей Волинянка не знає, як прогодувати трьох малих дітей
10 березень, 2017, 19:55
Почали відмовляти нирки: волинські медики допомогли чоловіку, який пролежав нерухомо декілька днів Почали відмовляти нирки: волинські медики допомогли чоловіку, який пролежав нерухомо декілька днів
16 серпень, 08:53
Молодому хлопцеві з Волині, якого збив автомобіль, потрібна термінова допомога Молодому хлопцеві з Волині, якого збив автомобіль, потрібна термінова допомога
27 липень, 18:18
За добу новонародженій дівчинці з Волині зібрали 20 тисяч на лікування За добу новонародженій дівчинці з Волині зібрали 20 тисяч на лікування
18 липень, 09:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Просять допомогти волинським пенсіонерам, в яких згорів будинок
Сьогодні, 05:27
 0
Знаменитості зняли мотиваційний ролик про українську мову. ВІДЕО
Сьогодні, 04:13
 0
В Україні зріс ВВП
Сьогодні, 03:23
 0
Норвежець організовує у Луцьку перший фестиваль кантрі музики
Сьогодні, 02:06
 0
Африканські пірати захопили судно з українцем на борту
Сьогодні, 01:13
 0
Медіа
відео
1/8
﻿