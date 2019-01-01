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Викрили банду медиків, які брали хабарі за видачу безкоштовних ліків онкохворим. ФОТО

Викрили банду медиків, які брали хабарі за видачу безкоштовних ліків онкохворим. ФОТО
У Києві викрили групу лікарів у корупційній «схемі» призначення та видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян.

Сьогодні, 16 серпня, оперативники Управління захисту економіки у місті Києві Нацполіції, слідчі слідчого управління Поліція Києва за процесуального керівництва Прокуратури міста Києва обшукали службових осіб Національного інституту Раку (НІР) МОЗ України, - повідомляють у департаменті захисту економіки Нацполіції.

Правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди з громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб інституту Раку.
Викрили банду медиків, які брали хабарі за видачу безкоштовних ліків онкохворим. ФОТО


Суми хабарів за призначення та видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від 3 000 до 70 000 гривень. Суми «відкатів» за перемогу у тендері становили 15- 20 % від загальної вартості укладених угод.
Викрили банду медиків, які брали хабарі за видачу безкоштовних ліків онкохворим. ФОТО


Під час проведення обшуків у службових приміщеннях Національного інституту Раку та за місцем мешкання фігурантів було вилучено документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності. Крім того, у службовому кабінеті одного з фігурантів оперативники столичного УЗЕ та слідчі київської поліції вилучили 20 тисяч гривень.
Викрили банду медиків, які брали хабарі за видачу безкоштовних ліків онкохворим. ФОТО
Викрили банду медиків, які брали хабарі за видачу безкоштовних ліків онкохворим. ФОТО


Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру в учиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Теги: медицина, Україна, Київ
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