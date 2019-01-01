Викрили банду медиків, які брали хабарі за видачу безкоштовних ліків онкохворим. ФОТО

У Києві викрили групу лікарів у корупційній «схемі» призначення та видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян.Сьогодні, 16 серпня, оперативники Управління захисту економіки у місті Києві Нацполіції, слідчі слідчого управління Поліція Києва за процесуального керівництва Прокуратури міста Києва обшукали службових осіб Національного інституту Раку (НІР) МОЗ України, - повідомляють у департаменті захисту економіки Нацполіції.Правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди з громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб інституту Раку.Суми хабарів за призначення та видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від 3 000 до 70 000 гривень. Суми «відкатів» за перемогу у тендері становили 15- 20 % від загальної вартості укладених угод.Під час проведення обшуків у службових приміщеннях Національного інституту Раку та за місцем мешкання фігурантів було вилучено документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності. Крім того, у службовому кабінеті одного з фігурантів оперативники столичного УЗЕ та слідчі київської поліції вилучили 20 тисяч гривень.Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру в учиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.