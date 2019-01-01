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На Світязі відпочиває віце-прем'єр-міністр України Розенко. ФОТО

На Світязі відпочиває віце-прем'єр-міністр України Розенко. ФОТО
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко відпочиває на волинському озері Світязь.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив луцький гуморист та ведучий Назар Пащук.

Відомий гуморист, лідер команди "Замок Любарта" Назар Пащук повідомив, що 16 та 17 серпня він з колегами виступає у відпочинковому комплексі Nester House, що розташований на озері Світязь.

Саме там гумористи 16 серпня зустріли Павла Розенка з його пасією Оленою-Христиною Лебідь.

"Приємно здивовані, що до нас на виступ завітали @elena_kristina_lebed та Павло Розенко", - написав Пащук.

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Теги: Павло Розенко, Волинь, Світязь
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