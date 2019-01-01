На Світязі відпочиває віце-прем'єр-міністр України Розенко. ФОТО

Віце-прем'єр-міністр Українивідпочиває на волинському озері Світязь.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив луцький гуморист та ведучийВідомий гуморист, лідер команди "Замок Любарта" Назар Пащук повідомив, що 16 та 17 серпня він з колегами виступає у відпочинковому комплексі Nester House, що розташований на озері Світязь.Саме там гумористи 16 серпня зустріли Павла Розенка з його пасією"Приємно здивовані, що до нас на виступ завітали @elena_kristina_lebed та Павло Розенко", - написав Пащук.