На Світязі відпочиває віце-прем'єр-міністр України Розенко. ФОТО
Сьогодні, 09:32
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко відпочиває на волинському озері Світязь.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив луцький гуморист та ведучий Назар Пащук.
Відомий гуморист, лідер команди "Замок Любарта" Назар Пащук повідомив, що 16 та 17 серпня він з колегами виступає у відпочинковому комплексі Nester House, що розташований на озері Світязь.
Саме там гумористи 16 серпня зустріли Павла Розенка з його пасією Оленою-Христиною Лебідь.
"Приємно здивовані, що до нас на виступ завітали @elena_kristina_lebed та Павло Розенко", - написав Пащук.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив луцький гуморист та ведучий Назар Пащук.
Відомий гуморист, лідер команди "Замок Любарта" Назар Пащук повідомив, що 16 та 17 серпня він з колегами виступає у відпочинковому комплексі Nester House, що розташований на озері Світязь.
Саме там гумористи 16 серпня зустріли Павла Розенка з його пасією Оленою-Христиною Лебідь.
"Приємно здивовані, що до нас на виступ завітали @elena_kristina_lebed та Павло Розенко", - написав Пащук.
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