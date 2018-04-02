вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський пропонує не штрафувати «євробляхерів» до кінця року

Зеленський пропонує не штрафувати «євробляхерів» до кінця року
Власникам автомобілів на іноземній реєстрації планують дати останній шанс до кінця 2019 року.

Про це повідомляє ТСН.

Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, яким пропонує відтермінувати штрафи за "євробляхи" до кінця 2019 року.

За словами керівника Головного сервісного центру МВС Владислава Криклія, навіть якщо проєкт закону підтримають у Раді, то це стане останнім продовженням періоду розмитнення.

Криклій вважає, що власники автомобілів на єврономерах, які планували перереєструвати свій транспорт, вже це зробили. Інші, на його думку, не хочуть, не можуть або не мають документів для розмитнення "євроблях".

"Я так розумію, зараз залишилися незареєстрованими тільки ті, хто не хоче, не може або не має документів", - заявив він.

Також Криклій зазначив, що основний сплеск перереєстрацій припав на початок 2019 року і тоді всі, хто бажали отримати українські номери на ввезені з порушеннями авто – зробили це.

Нагадаємо, що митники назвали провальні показники розмитнення "євроблях". Продовження періоду розмитнення авто на єврономерах називають недоцільним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: євробляхи, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська борчиня завоювала бронзу Чемпіонату світу
Сьогодні, 10:24
Зеленський пропонує не штрафувати «євробляхерів» до кінця року
Сьогодні, 09:56
На Світязі відпочиває віце-прем'єр-міністр України Розенко. ФОТО
Сьогодні, 09:32
Повітря в межах полів фільтрації у Луцьку знов перевірили на вміст аміаку і сірководню
Сьогодні, 09:10
У Росії звільнили українського політв`язня
Сьогодні, 08:02
Схожі новини
Новий головний митник країни розповів, що думає про «євробляхи» Новий головний митник країни розповів, що думає про «євробляхи»
03 серпень, 07:29
Повідомили, який механізм ввезення «євроблях» хочуть узаконити Повідомили, який механізм ввезення «євроблях» хочуть узаконити
02 квітень, 2018, 20:38
У Росії звільнили українського політв`язня У Росії звільнили українського політв`язня
Сьогодні, 08:02
Викрили банду медиків, які брали хабарі за видачу безкоштовних ліків онкохворим. ФОТО Викрили банду медиків, які брали хабарі за видачу безкоштовних ліків онкохворим. ФОТО
Сьогодні, 06:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська борчиня завоювала бронзу Чемпіонату світу
Сьогодні, 10:24
 0
Зеленський пропонує не штрафувати «євробляхерів» до кінця року
Сьогодні, 09:56
 0
На Світязі відпочиває віце-прем'єр-міністр України Розенко. ФОТО
Сьогодні, 09:32
 0
Повітря в межах полів фільтрації у Луцьку знов перевірили на вміст аміаку і сірководню
Сьогодні, 09:10
 0
У Росії звільнили українського політв`язня
Сьогодні, 08:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿