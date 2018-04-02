Зеленський пропонує не штрафувати «євробляхерів» до кінця року

Власникам автомобілів на іноземній реєстрації планують дати останній шанс до кінця 2019 року.Про це повідомляє ТСН.Президент Україниініціював законопроєкт, яким пропонує відтермінувати штрафи за "євробляхи" до кінця 2019 року.За словами керівника Головного сервісного центру МВС, навіть якщо проєкт закону підтримають у Раді, то це стане останнім продовженням періоду розмитнення.Криклій вважає, що власники автомобілів на єврономерах, які планували перереєструвати свій транспорт, вже це зробили. Інші, на його думку, не хочуть, не можуть або не мають документів для розмитнення "євроблях"."Я так розумію, зараз залишилися незареєстрованими тільки ті, хто не хоче, не може або не має документів", - заявив він.Також Криклій зазначив, що основний сплеск перереєстрацій припав на початок 2019 року і тоді всі, хто бажали отримати українські номери на ввезені з порушеннями авто – зробили це.Нагадаємо, що митники назвали провальні показники розмитнення "євроблях". Продовження періоду розмитнення авто на єврономерах називають недоцільним.