вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Київський гурт уродженки Луцька презентував пісню-«антиістерику»

Київський гурт уродженки Луцька презентував пісню-«антиістерику»
Рок-гурт VLASNA, солісткою якого є уродженка Луцька Тетяна Власова, презентував нову пісню.

За словами солістки VLASNA, пісня допомагає подолати все те, що нас деколи лякає, - повідомляє РБК Україна.

Нову пісню "Долечу" стала для гурту VLASNA третьою роботою за рік.

Цікаво, що перший варіант пісні був записаний ще понад рік тому, проте згодом музиканти вирішили переінакшити її аранжування. Тож за цей час "Долечу" пережила кілька варіацій і, врешті-решт, отримала своє драйвове рок-звучання.




"Ми живемо в такі бентежні часи, коли особливо важливо зберігати холодну голову і не піддаватись жодним панічним настроям, – каже солістка VLASNA Тетяна Власова. – Спершу ми думали, що випускаємо дещо істеричну пісню. А потім зрозуміли, що якраз навпаки. Насправді це пісня-"антиістерика", яка допомагає перебороти все те, що нас часом лякає. Зрештою, кожному з нас іноді потрібно добряче зібратись і сказати собі – що б там не було, я все-таки долечу".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тетяна Власова, Луцьк, музика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк: у кафе «Базилік» прокоментували отруєння клієнтів
Сьогодні, 14:34
«Він продовжує жити в моїх «його» рисах обличчя і характеру»: донька загиблого в АТО лучанина написала відвертий пост про війну
Сьогодні, 14:04
Київський гурт уродженки Луцька презентував пісню-«антиістерику»
Сьогодні, 13:31
На Волині трагічно загинув учасник АТО. ФОТО
Сьогодні, 12:55
На Львівщині розбився військовий вертоліт
Сьогодні, 12:29
Схожі новини
Яким був другий день на фестивалі «Бандерштат» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ Яким був другий день на фестивалі «Бандерштат» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
04 серпень, 12:47
На «Art Jazz 2019» до Луцька приїдуть легенди музики світового масштабу На «Art Jazz 2019» до Луцька приїдуть легенди музики світового масштабу
16 липень, 17:20
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ «Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
14 червень, 12:35
Бандуристки підкорили лучан віртуозним виконанням на головній пішохідній вулиці. ФОТО Бандуристки підкорили лучан віртуозним виконанням на головній пішохідній вулиці. ФОТО
13 червень, 21:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні «Волинь» зіграє з незручним суперником
Сьогодні, 15:07
 0
Луцьк: у кафе «Базилік» прокоментували отруєння клієнтів
Сьогодні, 14:34
 0
«Він продовжує жити в моїх «його» рисах обличчя і характеру»: донька загиблого в АТО лучанина написала відвертий пост про війну
Сьогодні, 14:04
 0
Київський гурт уродженки Луцька презентував пісню-«антиістерику»
Сьогодні, 13:31
 0
На Волині трагічно загинув учасник АТО. ФОТО
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8
﻿