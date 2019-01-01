Київський гурт уродженки з Луцька презентував пісню-«антиістерику»

Рок-гурт VLASNA, солісткою якого є уродженка Луцька, презентував нову пісню.За словами солістки VLASNA, пісня допомагає подолати все те, що нас деколи лякає, - повідомляє РБК Україна.Нову пісню "Долечу" стала для гурту VLASNA третьою роботою за рік.Цікаво, що перший варіант пісні був записаний ще понад рік тому, проте згодом музиканти вирішили переінакшити її аранжування. Тож за цей час "Долечу" пережила кілька варіацій і, врешті-решт, отримала своє драйвове рок-звучання."Ми живемо в такі бентежні часи, коли особливо важливо зберігати холодну голову і не піддаватись жодним панічним настроям, – каже солістка VLASNA Тетяна Власова. – Спершу ми думали, що випускаємо дещо істеричну пісню. А потім зрозуміли, що якраз навпаки. Насправді це пісня-"антиістерика", яка допомагає перебороти все те, що нас часом лякає. Зрештою, кожному з нас іноді потрібно добряче зібратись і сказати собі – що б там не було, я все-таки долечу".