Єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла «підвищили»
Сьогодні, 11:21
Очільника Волинської єпархії УПЦ єпископа Нафанаїла "підвищили".
Про це йдеться на сайті Православна Волинь.
16-17 серпня 2019 року в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі відбулися урочистості з нагоди Дня інтронізації Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.
На малому вході Божественної літургії на увагу до церковних заслуг єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл був возведений в сан архієпископа.
Указ Предстоятеля Церкви про нагородження зачитав Керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій одягнув на архієпископа Нафанаїла чорний клобук з хрестом.
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Про це йдеться на сайті Православна Волинь.
16-17 серпня 2019 року в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі відбулися урочистості з нагоди Дня інтронізації Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.
На малому вході Божественної літургії на увагу до церковних заслуг єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл був возведений в сан архієпископа.
Указ Предстоятеля Церкви про нагородження зачитав Керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій одягнув на архієпископа Нафанаїла чорний клобук з хрестом.
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