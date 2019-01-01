Єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла «підвищили»





Про це йдеться на сайті Православна Волинь.



16-17 серпня 2019 року в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі відбулися урочистості з нагоди Дня інтронізації Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.



На малому вході Божественної літургії на увагу до церковних заслуг єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл був возведений в сан архієпископа.



Указ Предстоятеля Церкви про нагородження зачитав Керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій одягнув на архієпископа Нафанаїла чорний клобук з хрестом.





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