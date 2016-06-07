Внаслідок пожежі в готелі загинуло 8 людей. ВІДЕО

В готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло 8 людей.Про це повідомляє РБК-Україна.Пожежа сталася в ніч на 17 серпня. Вогонь виник на другому поверсі о 1:34 на площі 1000 м. кв. Ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося під ранок - о 4:32.Згодом з'явилося відео з місця пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", де за даними рятувальників загинули 8 осіб.На відео, знятих очевидцями, видно обсяги пожежі та сильне задимлення. Також видно, як медики транспортують потерпілих і загиблих до карет швидкої допомоги.