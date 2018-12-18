На Львівщині розбився військовий вертоліт
Сьогодні, 12:29
У Львівській області під час навчань розбився військовий вертоліт.
Аварія сталася 16 серпня о 15:33 на аеродромі "Броди", - повідомляє WestNews.
Оперативний черговий Західного РКЦ повідомив, що на аеродромі «Броди» під час взльоту з висоти близько 3-4 м впав на правий бік вертоліт Мі-2, на борту якого перебувало 2 члени екіпажу.
Внаслідок події травмованих немає, пожежі не було.
Наразі проводять перевірку. Пожежно-рятувальні підрозділи не залучались.
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Аварія сталася 16 серпня о 15:33 на аеродромі "Броди", - повідомляє WestNews.
Оперативний черговий Західного РКЦ повідомив, що на аеродромі «Броди» під час взльоту з висоти близько 3-4 м впав на правий бік вертоліт Мі-2, на борту якого перебувало 2 члени екіпажу.
Внаслідок події травмованих немає, пожежі не було.
Наразі проводять перевірку. Пожежно-рятувальні підрозділи не залучались.
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