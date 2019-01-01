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Штурм депо і звільнення заручників: як на Волині боролися з уявними терористами. ВІДЕО

Штурм депо і звільнення заручників: як на Волині боролися з уявними терористами. ВІДЕО
На Волині завершилися навчання працівників Служби безпеки України під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру та обласного управління СБУ.

Навчання тривали з 14 по 16 серпня у Ковель та на території Ковельського району, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

О 10-ій ранку поблизу залізничного вокзалу в Ковелі силовики готувалися до активної фази триденних навчань. За 200 метрів від станції - оперативний штаб, нацгвардійці і патрульні та медики. Через дорогу від правоохоронців вагонне ДЕПо. Машиніст Віктор Лесик про навчання силовиків розповідає через зачинену браму. Каже: до закінчення спецоперації працівникам депо заборонено йти з території установи.

«Ми свою роботу зробили, а от нам тут зараз маневри робити і навіть вийти не можна не то що відкрити і виїжджати з вагонами», - сказав машиніст.

За легендою, на території ДЕПо - уявні терористи, каже помічник начальника СБУ Волині Андрій Кузьменко. Дві попередні доби силовики шукали диверсантів на території Ковеля та району. 16 серпня терористи захопили два вагони на території ДЕПо. Взяли у заручники трьох працівників станції. Перемовини з шістьма зловмисниками тривали пів дня.

«Спочатку вони вели себе дуже агресивно, нікого не підпускали. Нам був потрібен час для підготовки. Працювала переговорна група відтягувала час», - помічник начальника УСБУ Волині Андрій Кузьменко.
Штурм депо і звільнення заручників: як на Волині боролися з уявними терористами. ВІДЕО


Терористів вирішили брати штурмом, каже Андрій Кузьменко. Активну фазу операції з визволення заручників та затримання диверсантів розпочали о 13:30. Диверсанти тримали заручників у вагонах, до яких згодом з одного боку рушив БТР з іншого - штурмова група силовиків. За 15 хвилин штурму терористи лишилися без зброї та вибухівки. Уявних диверсантів виводять з вагонів.


Після штурму вагони були зрешечені пострілами та вибухівкою. Шість диверсантів, роль яких зіграли колеги силовиків, відвели на допит.
Штурм депо і звільнення заручників: як на Волині боролися з уявними терористами. ВІДЕО


«З умовними терористами зараз працює фільтраційна група. Відбирає ту інформацію яка нам буде корисна. Після цього у нас буде підведення підсумків де ми детально опрацюємо і де умовні терористи підкажуть де щось було не так і ми тоді будемо розуміти над чим ще потрібно працювати», - в.о. начальника ГУ Нацполіції Волині Сергій Козак.


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Теги: СБУ, навчання, Ковель
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