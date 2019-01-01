Штурм депо і звільнення заручників: як на Волині боролися з уявними терористами. ВІДЕО

На Волині завершилися навчання працівників Служби безпеки України під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру та обласного управління СБУ.Навчання тривали з 14 по 16 серпня у Ковель та на території Ковельського району, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.О 10-ій ранку поблизу залізничного вокзалу в Ковелі силовики готувалися до активної фази триденних навчань. За 200 метрів від станції - оперативний штаб, нацгвардійці і патрульні та медики. Через дорогу від правоохоронців вагонне ДЕПо. Машиністпро навчання силовиків розповідає через зачинену браму. Каже: до закінчення спецоперації працівникам депо заборонено йти з території установи.«Ми свою роботу зробили, а от нам тут зараз маневри робити і навіть вийти не можна не то що відкрити і виїжджати з вагонами», - сказав машиніст.За легендою, на території ДЕПо - уявні терористи, каже помічник начальника СБУ Волині. Дві попередні доби силовики шукали диверсантів на території Ковеля та району. 16 серпня терористи захопили два вагони на території ДЕПо. Взяли у заручники трьох працівників станції. Перемовини з шістьма зловмисниками тривали пів дня.«Спочатку вони вели себе дуже агресивно, нікого не підпускали. Нам був потрібен час для підготовки. Працювала переговорна група відтягувала час», - помічник начальника УСБУ Волині Андрій Кузьменко.Терористів вирішили брати штурмом, каже Андрій Кузьменко. Активну фазу операції з визволення заручників та затримання диверсантів розпочали о 13:30. Диверсанти тримали заручників у вагонах, до яких згодом з одного боку рушив БТР з іншого - штурмова група силовиків. За 15 хвилин штурму терористи лишилися без зброї та вибухівки. Уявних диверсантів виводять з вагонів.Після штурму вагони були зрешечені пострілами та вибухівкою. Шість диверсантів, роль яких зіграли колеги силовиків, відвели на допит.«З умовними терористами зараз працює фільтраційна група. Відбирає ту інформацію яка нам буде корисна. Після цього у нас буде підведення підсумків де ми детально опрацюємо і де умовні терористи підкажуть де щось було не так і ми тоді будемо розуміти над чим ще потрібно працювати», - в.о. начальника ГУ Нацполіції Волині