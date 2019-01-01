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У райцентрі на Волині жорстоко труять собак. ФОТО

У райцентрі на Волині жорстоко труять собак. ФОТО
У селищі Локачі невідомі особи розкладають отруту та м`ясо з голками у місцевому парку.

Місцеві мешканці вважають, що таким чином у селищі знову труять собак. Фото розкладеної отрути у локачинському парку опублікувала у Facebook Оксана Пасічник.

«Знайшла в парку. Знов травлять собак? Куряча шийка з голкою всередині і отрута для гризунів. Все розкидано, можливо, вже їли», – йдеться у дописі.

Як відомо, у січні цього року, жителі Локач вже знаходили на вулицях тіла мертвих тварин. Тоді про це повідомляли всеукраїнські ЗМІ.

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Теги: Локачі, собаки
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