Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 18 серпня





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусів тепла.



Вітер південно-східний, до 3,3 метрів за секунду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусів тепла.Вітер південно-східний, до 3,3 метрів за секунду.

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