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Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 18 серпня

Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 18 серпня
Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусів тепла.

Вітер південно-східний, до 3,3 метрів за секунду.

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Теги: Луцьк, погода
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