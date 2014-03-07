Найпопулярніший курорт Росії пішов під воду. ВІДЕО





Про це повідомляє Obozrevatel.



Незважаючи на те, що місцева влада запевняє, що ситуація під контролем, жителі викладають у мережу фото і відео потопу.



За їхніми даними, дощі підтопили низку вулиць курорту і ділянку федеральної траси Джубга-Сочі. Затоплено автодороги сочинських мікрорайонів Битха, Ареда, вулиця Горького.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На російському курорті Сочі стався справжній Армагеддон. Після того, як там вранці 17 серпня почалася залпова злива, місто затопило.Про це повідомляє Obozrevatel.Незважаючи на те, що місцева влада запевняє, що ситуація під контролем, жителі викладають у мережу фото і відео потопу.За їхніми даними, дощі підтопили низку вулиць курорту і ділянку федеральної траси Джубга-Сочі. Затоплено автодороги сочинських мікрорайонів Битха, Ареда, вулиця Горького.

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