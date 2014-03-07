вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Найпопулярніший курорт Росії пішов під воду. ВІДЕО

Найпопулярніший курорт Росії пішов під воду. ВІДЕО
На російському курорті Сочі стався справжній Армагеддон. Після того, як там вранці 17 серпня почалася залпова злива, місто затопило.

Про це повідомляє Obozrevatel.

Незважаючи на те, що місцева влада запевняє, що ситуація під контролем, жителі викладають у мережу фото і відео потопу.

За їхніми даними, дощі підтопили низку вулиць курорту і ділянку федеральної траси Джубга-Сочі. Затоплено автодороги сочинських мікрорайонів Битха, Ареда, вулиця Горького.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сочі, Росія, потоп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найпопулярніший курорт Росії пішов під воду. ВІДЕО
Сьогодні, 16:44
У райцентрі на Волині жорстоко труять собак. ФОТО
Сьогодні, 16:09
Штурм депо і звільнення заручників: як на Волині боролися з уявними терористами. ВІДЕО
Сьогодні, 15:39
Сьогодні «Волинь» зіграє з незручним суперником
Сьогодні, 15:07
Луцьк: у кафе «Базилік» прокоментували отруєння клієнтів
Сьогодні, 14:34
Схожі новини
Українські спортсмени влаштували протест в Сочі. ФОТО Українські спортсмени влаштували протест в Сочі. ФОТО
07 березень, 2014, 22:56
У Росії звільнили українського політв`язня У Росії звільнили українського політв`язня
Сьогодні, 08:02
Російський суд залишив під арештом українських моряків Російський суд залишив під арештом українських моряків
16 серпень, 23:36
«Можемо отримати громадянську війну», - Лапін про спрощене надання українського громадянства росіянам «Можемо отримати громадянську війну», - Лапін про спрощене надання українського громадянства росіянам
15 серпень, 23:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Найпопулярніший курорт Росії пішов під воду. ВІДЕО
Сьогодні, 16:44
 0
У райцентрі на Волині жорстоко труять собак. ФОТО
Сьогодні, 16:09
 0
Штурм депо і звільнення заручників: як на Волині боролися з уявними терористами. ВІДЕО
Сьогодні, 15:39
 0
Сьогодні «Волинь» зіграє з незручним суперником
Сьогодні, 15:07
 0
Луцьк: у кафе «Базилік» прокоментували отруєння клієнтів
Сьогодні, 14:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿