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Гравці «Старого Луцька» запрошують волинян на відкрите тренування. ВІДЕО

Гравці «Старого Луцька» запрошують волинян на відкрите тренування. ВІДЕО
Луцькі баскетболісти організовують відкрите тренування і запрошують на нього своїх вболівальників та всіх зацікавлених волинян.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці БК Старий Луцьк - Університет у Facebook.

"Хочеш кинути виклик професійним спортсменам-баскетболістам, або перевірити свій рівень фізичної підготовки в екстремальних умовах?", - йдеться у повідомленні.

Тренування відбудеться в неділю, 18-го серпня на стадіоні СНУ імені Лесі України на вулиці Ярощука,30. Розпочнеться тренування о 9:00.

"Запрошуємо до участі в дійстві всіх охочих абсолютно безкоштовно.! Під час тренування Ви зможете позмагатися у фізичній підготовці із професійними спортсменами, оцінити свою фізичну форму та весело й активно провести час з улюбленими гравцями", - йдеться у запрошенні.


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Теги: Старий Луцьк, баскетбол
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