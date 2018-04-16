Гравці «Старого Луцька» запрошують волинян на відкрите тренування. ВІДЕО

Луцькі баскетболісти організовують відкрите тренування і запрошують на нього своїх вболівальників та всіх зацікавлених волинян.Про це йдеться у повідомленні на сторінці БК Старий Луцьк - Університет у Facebook."Хочеш кинути виклик професійним спортсменам-баскетболістам, або перевірити свій рівень фізичної підготовки в екстремальних умовах?", - йдеться у повідомленні.Тренування відбудеться в неділю, 18-го серпня на стадіоні СНУ імені Лесі України на вулиці Ярощука,30. Розпочнеться тренування о 9:00."Запрошуємо до участі в дійстві всіх охочих абсолютно безкоштовно.! Під час тренування Ви зможете позмагатися у фізичній підготовці із професійними спортсменами, оцінити свою фізичну форму та весело й активно провести час з улюбленими гравцями", - йдеться у запрошенні.