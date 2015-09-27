Стартували зйомки комедії «Скажене весілля2» з лучанином Монатиком. ФОТО

Розпочалась робота над зйомкою другої частини комедії "Скажене весілля".Розбито тарілку на честь старту зйомок комедії "Скажене Весілля 2", - повідомляють у Держкіно.Як відомо, у продовженні комедії, як і у першій частині зніматиметься уродженець Луцька"У центрі історії –) – турботливий батько, вірний чоловік, вправний господар. Минув рік, відколи молодша дочка вбралася у весільну сукню. Емоції вщухли, і темпераментний батько тільки-но дихнув на повні груди, як.. старша донька приводить у дім неочікуваного зятя, та ще й якого. А отже, на нас чекає ще одне #скаженевесілля. І щоб пережити його, Василю доведеться акумулювати всі свої сили і задіяти приховані резерви. На глядача чекатимуть нові герої, нові курйози і нові випробування", - йдеться у дописі."Історія у «Скаженому Весіллі 2» має відбуватись не лише за всіма канонами, встановленими у першій частині, - говорить продюсер фільму і виконавець ролі Назарія Запухляка, - не просто бути логічним її продовженням. Вона мусить перевершити свою попередницю. Великий успіх зумовлює й дуже великі сподівання глядачів щодо сиквела, а отже – надвисокі вимоги до кінцевого продукту. Чи зможемо ми виправдати ці сподівання? Я певен, ми впораємось».В комедії з’являться нові зіркові обличчя, серед яких Позитив – учасник гуртів «Время и Стекло» та MOZGI. Співак долучиться до комедійного дуету отця Євлампія () та диякона Пилипона () у ролі хориста Кіндрата, а також стане музичним співпродюсером фільму.Зазначимо, що стрічка стала одним із переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно, заручившись фінансовою підтримкою держави.На кінотеатральні екрани продовження найкасовішої комедії 2018 року вийде під Новий рік – 25 грудня.