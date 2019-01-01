«Після посту планували весілля»: на Волині попрощалися із загиблим учасником АТО. ФОТО

На Камінь-Каширщині провели в останню путь трагічного загиблого Андрія Приходька.Похорон відбувся 17 серпня у селі Соснівка, - інформують на сайті Камінь-Каширського благочиння.Нагадаємо, 16 серпня в селі Соснівка Пнівненської сільської ради в дтп трагічно загинув учасник АТО 27-річний Андрій Приходько, котрий того дня повертався мотоциклом від своєї нареченої додому.Військову службу в зоні бойових дій на Сході України покійний проходив у 2015 р., певний час перебуваючи, як говорили його побратими, – “у самому пеклі війни”. Живим та неушкодженим повернувся Андрій до мирного життя в своєму рідному селі, де його чекали, молячись до Господа, рідна матір-вдовиця та шестеро братів і сестер.В скорому часі після завершення Успенського посту в цій родині планували справити Андрієві весілля, але судилося зовсім інакше.17 серпня на подвір’ї батьківської хати собор духовенства звершив Чин заупокійного відспівування новоспочилого Андрія. Поминальну молитву очолив Камінь-Каширський благочинний протоієрей, якому співслужили настоятель місцевої парафії протоієрейта прибулі священнослужителі.Отець Стефан в завершенні богослужіння закликав усіх присутніх не просто пам’ятати про спочилого, а молитися повсякчас про упокій його душі.