«Після посту планували весілля»: на Волині попрощалися із загиблим учасником АТО. ФОТО
Сьогодні, 18:49
На Камінь-Каширщині провели в останню путь трагічного загиблого Андрія Приходька.
Похорон відбувся 17 серпня у селі Соснівка, - інформують на сайті Камінь-Каширського благочиння.
Нагадаємо, 16 серпня в селі Соснівка Пнівненської сільської ради в дтп трагічно загинув учасник АТО 27-річний Андрій Приходько, котрий того дня повертався мотоциклом від своєї нареченої додому.
Військову службу в зоні бойових дій на Сході України покійний проходив у 2015 р., певний час перебуваючи, як говорили його побратими, – “у самому пеклі війни”. Живим та неушкодженим повернувся Андрій до мирного життя в своєму рідному селі, де його чекали, молячись до Господа, рідна матір-вдовиця та шестеро братів і сестер.
В скорому часі після завершення Успенського посту в цій родині планували справити Андрієві весілля, але судилося зовсім інакше.
17 серпня на подвір’ї батьківської хати собор духовенства звершив Чин заупокійного відспівування новоспочилого Андрія. Поминальну молитву очолив Камінь-Каширський благочинний протоієрей Стефан Михалюк, якому співслужили настоятель місцевої парафії протоієрей Іоанн Фазан та прибулі священнослужителі.
Отець Стефан в завершенні богослужіння закликав усіх присутніх не просто пам’ятати про спочилого, а молитися повсякчас про упокій його душі.
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Похорон відбувся 17 серпня у селі Соснівка, - інформують на сайті Камінь-Каширського благочиння.
Нагадаємо, 16 серпня в селі Соснівка Пнівненської сільської ради в дтп трагічно загинув учасник АТО 27-річний Андрій Приходько, котрий того дня повертався мотоциклом від своєї нареченої додому.
Військову службу в зоні бойових дій на Сході України покійний проходив у 2015 р., певний час перебуваючи, як говорили його побратими, – “у самому пеклі війни”. Живим та неушкодженим повернувся Андрій до мирного життя в своєму рідному селі, де його чекали, молячись до Господа, рідна матір-вдовиця та шестеро братів і сестер.
В скорому часі після завершення Успенського посту в цій родині планували справити Андрієві весілля, але судилося зовсім інакше.
17 серпня на подвір’ї батьківської хати собор духовенства звершив Чин заупокійного відспівування новоспочилого Андрія. Поминальну молитву очолив Камінь-Каширський благочинний протоієрей Стефан Михалюк, якому співслужили настоятель місцевої парафії протоієрей Іоанн Фазан та прибулі священнослужителі.
Отець Стефан в завершенні богослужіння закликав усіх присутніх не просто пам’ятати про спочилого, а молитися повсякчас про упокій його душі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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