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«Після посту планували весілля»: на Волині попрощалися із загиблим учасником АТО. ФОТО

«Після посту планували весілля»: на Волині попрощалися із загиблим учасником АТО. ФОТО
На Камінь-Каширщині провели в останню путь трагічного загиблого Андрія Приходька.

Похорон відбувся 17 серпня у селі Соснівка, - інформують на сайті Камінь-Каширського благочиння.

Нагадаємо, 16 серпня в селі Соснівка Пнівненської сільської ради в дтп трагічно загинув учасник АТО 27-річний Андрій Приходько, котрий того дня повертався мотоциклом від своєї нареченої додому.

Військову службу в зоні бойових дій на Сході України покійний проходив у 2015 р., певний час перебуваючи, як говорили його побратими, – “у самому пеклі війни”. Живим та неушкодженим повернувся Андрій до мирного життя в своєму рідному селі, де його чекали, молячись до Господа, рідна матір-вдовиця та шестеро братів і сестер.

В скорому часі після завершення Успенського посту в цій родині планували справити Андрієві весілля, але судилося зовсім інакше.
«Після посту планували весілля»: на Волині попрощалися із загиблим учасником АТО. ФОТО

17 серпня на подвір’ї батьківської хати собор духовенства звершив Чин заупокійного відспівування новоспочилого Андрія. Поминальну молитву очолив Камінь-Каширський благочинний протоієрей Стефан Михалюк, якому співслужили настоятель місцевої парафії протоієрей Іоанн Фазан та прибулі священнослужителі.
«Після посту планували весілля»: на Волині попрощалися із загиблим учасником АТО. ФОТО

Отець Стефан в завершенні богослужіння закликав усіх присутніх не просто пам’ятати про спочилого, а молитися повсякчас про упокій його душі.
«Після посту планували весілля»: на Волині попрощалися із загиблим учасником АТО. ФОТО
«Після посту планували весілля»: на Волині попрощалися із загиблим учасником АТО. ФОТО
«Після посту планували весілля»: на Волині попрощалися із загиблим учасником АТО. ФОТО
«Після посту планували весілля»: на Волині попрощалися із загиблим учасником АТО. ФОТО
«Після посту планували весілля»: на Волині попрощалися із загиблим учасником АТО. ФОТО


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Теги: трагедія, смерть, Волинь
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